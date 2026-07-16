Se archiva el caso de Rocchi y el Inter
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MILÁN.- El fiscal público de Milán ha desestimado el caso contra el exdesignador de árbitros italiano Gianluca Rocchi y su adjunto Andrea Gervasoni por presunto fraude deportivo.
En abril se inició una investigación contra Rocchi, quien era el responsable de los árbitros en la Serie A y la Serie B. Se le acusaba de influir en decisiones del VAR y de alterar la designación de árbitros.
Sin embargo, un comunicado emitido el miércoles por la Fiscalía de Milán indicó que no encontró "ninguna prueba de un sistema estructurado destinado a interferir en las designaciones".
Rocchi era investigado por incidentes durante la temporada 2024-25. Presuntamente cambió al árbitro designado para un partido del Inter de Milán por otro más favorable a la Nerazzurri.
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El Inter, que esa temporada terminó a un punto del campeón de la Serie A, el Napoli, no fue implicado.
También se alegó que Rocchi interfirió con los protocolos del VAR durante un partido de la Serie A entre Udinese y Parma el 1 de marzo de 2025, al golpear la ventana de la cabina del VAR y recomendar que los árbitros solicitaran una revisión en el campo de un penal.
Los documentos relacionados con ese incidente fueron remitidos a la Fiscalía de Monza, ya que el lugar donde se encuentra la sala de Operaciones del VAR está bajo su jurisdicción.
Rocchi renunció de inmediato durante la investigación y primero fue reemplazado por Dino Tommasi y luego por Daniele Orsato.
"He hablado con él y está muy satisfecho; ahora consideraremos nuestros próximos pasos", confirmó El abogado de Rocchi, Antonio D´Avirro. "Me reuniré con él mañana para tratar el asunto en detalle". "Por suerte, la situación se resolvió rápidamente, aunque el precio que Rocchi tuvo que pagar fue alto".
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