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Se lleva el Atleti derbi de Madrid

En un Clásico polémico se impone a un desdibujado Real y se coloca segundo en La Liga

Por AP

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Se lleva el Atleti derbi de Madrid
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      MADRID.- El Atlético de Madrid ganó el primer derbi capitalino de la temporada en la liga española con una victoria el domingo por 2-1 ante un Real Madrid que se quedó con 10 hombres.

      Alejandro Grimaldo y Jonathan David anotaron en la segunda mitad para el Atlético, que subió al segundo puesto, por detrás del Barcelona. El Atlético marcó dos veces en el complemento para derrotar a su rival de ciudad, que jugó con un hombre menos durante casi toda la segunda parte en el estadio Metropolitano. Dean Huijsen fue expulsado al 52 por una falta que provocó el penal que convirtió Grimaldo.

      David amplió la ventaja al 59, antes de que Antonio Rüdiger descontara por los merengues al 89. "Fue un partido intenso, ante un rival con unas transiciones increíble y las controlamos casi todas", afirmó el técnico del Atlético Diego Simeone. "Creo que controlamos en todo momento desde el trabajo colectivo, defensivo y grupal y sabiendo por dónde les podíamos hacer daño".

      El Madrid pidió tarjeta roja para Cristian "Cuti" Romero del Atlético en la primera mitad después de que pisara la pierna de Jude Bellingham. La jugada fue revisada por el VAR, pero a Romero solo le mostraron tarjeta amarilla. El Madrid también pidió tarjeta roja para Kang Lee-in por una dura falta sobre Federico Valverde.

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      El entrenador del Madrid, José Mourinho, arremetió contra el arbitraje después del partido, diciendo que hubo "dos rojas claras" para los jugadores del Atlético.

      "El primer tiempo muy complicado", reconoció el entrenador. "Pudo ser nueve contra once y la segunda acabó siendo diez contra once para ellos, pero me gustó más pero me gustó la determinación de mi equipo".

      El resultado dejó al Atlético a cinco puntos del Barcelona, que el sábado superó 3-1 en Sevilla el sábado con un triplete de Raphinha.El Real Madrid cayó al tercer lugar y está a seis puntos del Barcelona, que ha ganado siete seguidos para comenzar la temporada.

      Vinícius Júnior tuvo una actuación deslucida y fue sustituido al 54 por Yan Diomande.

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