Se lleva Pachuca el triunfo de Juárez

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Tuzos del Pachuca derrotaron 2-0 a Juárez en el inicio de la fecha 7 de l Torneo Apertura 2026 en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Este encuentro significó también el regreso al futbol mexicano de un viejo conocido de los banquillos de nuestra liga, Gustavo Lema, quien es el nuevo timonel del cuadro fronterizo, su segundo equipo en la Liga BBVA MX tras dirigir a los Pumas de la UNAM.

Juárez, que buscaba salir de la mala racha, tuvo mucho orden en los primeros minutos del encuentro al igual que Pachuca, situación que provocó que el partido se disputara mayormente en medio campo.

En el primer tiempo, Jairo Torres fue el futbolista más incisivo de los locales con par de disparos de larga distancia, pero ambos se fueron desviados del marco de Carlos Moreno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ya en la segunda mitad, Pachuca cambió su postura y adelantó líneas. Tras unos primeros minutos del complemento con dominio Tuzo, los hidalguenses obtuvieron su recompensa al 53´.

Carlos Sánchez realizó un gran servicio desde la banda derecha para la llegada de Salomón Rondón, quien controló el balón con el pecho y luego definió con un zurdazo potente para abrir el marcador. Ya en tiempo de compensación, una gran jugada individual de Alán Bautista puso cifras definitivas al marcador.

La próxima jornada, Juárez visitará a Santos Laguna en Torreón mientras que Pachuca hará lo propio ante Atlante en la CDMX.