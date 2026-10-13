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Se llevan Guardianes el 1ero. de la serie ante los Rays 7-3

Por AP

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Se llevan Guardianes el 1ero. de la serie ante los Rays 7-3
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      ST. PETERSBURG, Florida.- Nathaniel Lowe conectó un sencillo de dos carreras para desempatar el juego en la octava entrada, Chase DeLauter y Patrick Bailey pegaron jonrones solitarios ante Drew Rasmussen, y los Guardianes de Cleveland vencieron el lunes 7-3 a los Rays de Tampa Bay para llevarse el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

      El dominicano Junior Caminero y Jonny DeLuca impulsaron carreras con sencillos en la primera entrada ante Foster Griffin y Cedric Mullins conectó un cuadrangular solitario por los Rays, que nunca estuvieron en desventaja cuando barrieron a los Yankees de Nueva York en la serie divisional.

      El Juego 2 se disputa la noche del martes en Tropicana Field. El novato zurdo Parker Messick abre por Cleveland, y el derecho dominicano Freddy Peralta sube al montículo por los Rays.

      Cinco relevistas se combinaron para lanzar cinco entradas de una carrera y dos hits por los Guardianes, que se convirtieron en apenas el 11.º equipo en remontar un 0-2 en una serie de playoffs al mejor de cinco, con una victoria el sábado sobre los Medias Blancas de Chicago.

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      Cade Smith, quien lanzó en los cinco juegos contra Chicago, retiró una novena entrada perfecta.

      José Ramírez abrió la octava con un sencillo dentro del cuadro ante Tyler Wells, y DeLauter disparó un doble al jardín derecho. Después de que Wells retiró a Jo Adell con un rodado a segunda, entró Ian Seymour. Lowe conectó una recta de 0-2 por el centro para remolcar dos carreras y darle a Cleveland ventaja de 4-2.

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