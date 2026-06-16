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Se presenta la campeona Argentina ante su similar de Argelia

Por AP

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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      DALLAS.- El debut de Argentina en el último Mundial no trae buenos recuerdos. Pero eso no parece preocuparle demasiado a su técnico Lionel Scaloni.

      "No es un fundamental el primer partido", sentenció el entrenador el lunes en rueda de prensa previa al estreno del vigente campeón del mundo ante Argelia en Kansas City por el Grupo J.

      En su debut en Qatar 2022, la Albiceleste sufrió una inesperada derrota 2-1 ante Arabia Saudí, que desató los peores temores a una pronta eliminación. Con un Lionel Messi estelar, el conjunto sudamericano inició luego un camino de triunfos hasta la conquista del máximo trofeo.

      "Es un partido de fútbol y nosotros tenemos experiencia del último Mundial", valoró Scaloni. "Tenemos la tranquilidad de que no se acaba con el primer partido. Estamos bien, confiados, creo que llegamos en un buen momento".

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      La lección de Marruecos

      Aunque Argentina se perfila como favorita, Scaloni tomó especial nota del empate 1-1 que Marruecos le arrebató a Brasil en su estreno.

      "Argelia es un rival similar a Marruecos, juega bastante similar, tiene grandes jugadores, un gran entrenador (Vladimir Petkovic) que conozco y hace jugar a su equipo muy bien", evaluó el estratega argentino. "El partido de Brasil es un buen ejemplo, no hay que confiarse".

      "Acá no hay selecciones fáciles, han hecho méritos para estar en el Mundial. Será una buena prueba, sabiendo que no es definitiva, pero sí importante", remarcó.

      Argelia, dos veces campeona de África en 1990 y 2019, disputa su primer Mundial desde 2014, cuando alcanzó los octavos de final y fue eliminada por la eventual campeona Alemania en la prórroga.

      Scaloni destacó la versatilidad táctica de su rival africano y la velocidad de sus hombres de ataque. "Nos va a poner las cosas muy difíciles, eso seguro"

      .

      Martínez al arco, pese a dedo fracturado

      Scaloni no confirmó el equipo, pero adelantó que el arquero Emiliano Martínez saldrá al campo de juego contra Argelia.

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