Se realizó la 4ta. del Serial de los Barrios

Con una destacada participación de ciclistas locales y representantes de otros estados del país, se llevó a cabo la cuarta etapa del Serial de Ciclismo Infantil de los Barrios, teniendo como escenario el circuito de la avenida 20 de Noviembre.

La jornada resultó clave para las aspiraciones de varios competidores rumbo al campeonato general del serial, el cual se definirá en la quinta y última fecha programada para el próximo 21 de junio dentro de las actividades de la Recreovía de avenida Venustiano Carranza.

Durante la competencia participaron decenas de niñas y niños en distintas categorías. En la categoría "Pañal", el triunfo fue para Leonel Rebolloso del equipo Junior Bike, seguido por Karla Montalvo de Impresiones Posadas y Dorian Arroyo, también de Junior Bike. En la división de 5 años varonil, Emmanuel Ruiz, de Biciraptors, se quedó con el primer lugar, mientras que en la rama femenil destacó Elia Quiroz, representante de Ojuelos, Jalisco.

Dentro de la categoría de 6 años, José Daniel Romo, de Ojuelos, Jalisco, obtuvo la victoria en varonil, mientras que Ariana Rosas, de Aguascalientes, ganó la rama femenil. En 7 años, Gastón Valdés, de Junior Bike, conquistó el primer sitio en varonil y Aitana Romo, de Ojuelos, hizo lo propio en femenil.

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La categoría de 8 años tuvo como ganador a Eder Quiroz, del equipo Ojuelos, mientras que Fernanda Maya, de T-Chilletin, obtuvo el primer lugar femenil. Por su parte, Eduardo Rueda, del equipo Canel´s, se llevó la victoria en 9 años varonil, mientras que Ximena Hernández, de Impresiones Posadas, triunfó en la rama femenil.

En 10 años, Santiago Gutiérrez, de Impresiones Posadas, logró el primer lugar en varonil y Lia Jaqueline Frau, representante de Aguascalientes, ganó en femenil. La categoría de 11 años dejó como ganador a Emmanuel López, de Impresiones Posadas, mientras que Fátima Rodríguez, de T-Chilletines, obtuvo el triunfo en femenil.

En 12 años, Jonathan Ortiz, del equipo T-Chilletines, se quedó con el primer lugar varonil y Kenia Veloz Rincón, del equipo Impulso, ganó la rama femenil. Cristopher Veloz, de Impulso, conquistó la categoría de 13 años varonil, mientras que María Fernanda Posadas, de Impresiones Posadas, hizo lo propio en femenil. Finalmente, en la división de 14 años, Emmanuel Barrera, del equipo Crisa, obtuvo la victoria en la rama varonil y Fernanda Veloz, de Impulso, se adjudicó el primer lugar femenil.