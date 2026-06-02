Se retira James Milner del futbol

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BRIGHTON, Inglaterra.- James Milner anunció el lunes su retiro del fútbol, poniendo fin a una carrera en la que disputó 658 partidos en la máxima división de Inglaterra y redondeó una colección de trofeos a nivel de clubes.

El mediocampista de 40 años jugó durante 24 temporadas para equipos de primer nivel, entre ellos Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Newcastle y Leeds. Terminó su carrera en Brighton después de establecer un nuevo récord de más apariciones en la Liga Premier y comentó que se sentía "como el momento adecuado" para dar un paso al costado.

"Nunca podría haber soñado con el viaje que he vivido. He tenido la fortuna de experimentar algunos momentos inolvidables, desde luchar por la permanencia hasta ganar trofeos, jugar en Europa y representar a mi país, Inglaterra, en dos Eurocopas y dos Copas del Mundo", expresó en las redes sociales.

Milner comenzó su carrera a los 16 años en Leeds, el club de su infancia, y en su momento se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Premier.

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Luego ganó tres títulos de la Premier, la Liga de Campeones, dos Copas FA, dos Copas de la Liga inglesa y el Mundial de Clubes.

A nivel internacional, Milner disputó 61 partidos con Inglaterra.