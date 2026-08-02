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Secretaria general de Morena visita San Luis Potosí

Carolina Rangel Gracida respaldó a la dirigencia estatal y reconoció el trabajo territorial realizado en 43 municipios.

Por Redacción

Agosto 02, 2026 01:28 p.m.
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Secretaria general de Morena visita San Luis Potosí
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      La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Carolina Rangel Gracida, manifestó el respaldo de la dirigencia nacional al trabajo territorial desarrollado por el partido en San Luis Potosí.

      Rangel Gracida participó este domingo en una Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional, realizada en la capital potosina y encabezada también por la presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

      Durante su intervención, la secretaria general señaló que el partido busca mantener actividades permanentes en comunidades, colonias y espacios públicos, más allá de los periodos electorales.

      También reconoció la labor de los coordinadores operativos encargados de recorrer las calles, distribuir el periódico Regeneración y difundir las acciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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      De acuerdo con Rangel Gracida, las asambleas forman parte de una estrategia nacional para respaldar al Gobierno federal y promover la defensa de la soberanía frente a posibles intervenciones extranjeras.

      Por su parte, Rodríguez Velázquez informó que estas reuniones se han efectuado en 43 de los 59 municipios de San Luis Potosí. Agregó que el partido continuará con las actividades de organización y afiliación en el estado.

      La dirigente estatal envió un mensaje a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y aseguró que la estructura local mantendrá sus recorridos por los municipios de la entidad. Montiel asumió la presidencia nacional del partido en mayo de 2026.

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