Daniela Parra gana apoyo en redes tras estreno de MasterChef 24/7

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- "

" ya comenzó y, aunque el público más cautivo del reality, ya ha manifestado en redes que, la primera transmisión estuvo marcada por el caos, también describen como un acierto que

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fuera incluida como una de las competidoras y, por ser una de las participantes más conocidas, ya cuenta con un buen número de personas que la están apoyando.Desde el, cuando "la cocina más famosa de México" llegó a la pantalla chica, se han producido, incluida la más reciente, pero esta es la primera vez que toma el formato "", es decir, que las y los concursantes viven en una misma casa, la cual es grabada durante todo el día.La emisión de anoche, de hecho, fue completamente en vivo, lo que resultóde ver para algunos, como ya precisan en las redes sociales del programa, en los que piden que "MasterChef" vuelva a su, el cual, consistía en que la temporada era grabada por completo, todavía antes de llegar a la televisión."¿Tan difícil era hacer una?,...,"."No me convenció el estreno de ´´, else siente más como un programa matutino, hubo muchos, de fluidez, demasiado contenido de relleno, se perdió la esencia de la cocina"."'MasterChef' era lodey lo terminaron por arruinar"."Solitosque ya tienen la lista de quien entra y de quien no"."Creo que será un rotundo fracaso, estamos viendo el final de un buen proyecto".Y, mientras muchos muestranpor ladel programa, hay otros que han atenuado su disgusto, debido a quefue incluida en la competencia pues, a pesar de que fue hace muy poco que realizó sus primeros pininos en la televisión, es conocida, desde hace años, por ela su padre,, privado de su libertad por el delito deEn las redes del programa, ela la joven es claro y, tras las buenas críticas que recibió de parte de la, quien probó el, relleno de carne deshebrada que preparó, sus seguidores consideran que la joven, conocida por su, llegará lejos en la competencia."."Tan sencilla, tan, tan linda la Dani, le mando toda la vibra para que sea ganadora"."Yo quiero mucho a Daniela, me alegro, esa chica es"."Lo presentí y estoy segura que vas a"."No pensaba ver esta temporada, pero sólo por Dany la veré, tiene todo mi".