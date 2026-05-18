Daniela Parra gana apoyo en redes tras estreno de MasterChef 24/7
La inclusión de Daniela Parra en MasterChef 24/7 ha generado respaldo en redes sociales pese a las críticas al formato en vivo.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- "MasterChef 24/7 " ya comenzó y, aunque el público más cautivo del reality, ya ha manifestado en redes que, la primera transmisión estuvo marcada por el caos, también describen como un acierto que Daniela Parra
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fuera incluida como una de las competidoras y, por ser una de las participantes más conocidas, ya cuenta con un buen número de personas que la están apoyando.
Desde el 2015, cuando "la cocina más famosa de México" llegó a la pantalla chica, se han producido 14 temporadas, incluida la más reciente, pero esta es la primera vez que toma el formato "24/7", es decir, que las y los concursantes viven en una misma casa, la cual es grabada durante todo el día.
La emisión de anoche, de hecho, fue completamente en vivo, lo que resultó poco práctico de ver para algunos, como ya precisan en las redes sociales del programa, en los que piden que "MasterChef" vuelva a su formato original, el cual, consistía en que la temporada era grabada por completo, todavía antes de llegar a la televisión.
"¿Tan difícil era hacer una temporada regular?, 24/7..., ¿para qué?".
"No me convenció el estreno de ´MasterChef 24/7´, el nuevo formato se siente más como un programa matutino, hubo muchos errores de producción, de fluidez, demasiado contenido de relleno, se perdió la esencia de la cocina".
"'MasterChef' era lo mejorcito de TV Azteca y lo terminaron por arruinar".
"Solitos se delataron que ya tienen la lista de quien entra y de quien no".
"Creo que será un rotundo fracaso, estamos viendo el final de un buen proyecto".
Y, mientras muchos muestran decepción por la nueva temática del programa, hay otros que han atenuado su disgusto, debido a que Daniela Parra fue incluida en la competencia pues, a pesar de que fue hace muy poco que realizó sus primeros pininos en la televisión, es conocida, desde hace años, por el apoyo incondicional a su padre, Héctor Parra, privado de su libertad por el delito de corrupción de menores.
En las redes del programa, el apoyo a la joven es claro y, tras las buenas críticas que recibió de parte de la chef Zahie Téllez, quien probó el nopal asado, relleno de carne deshebrada que preparó, sus seguidores consideran que la joven, conocida por su negocio de tamales, llegará lejos en la competencia.
"Dany ganadora".
"Tan sencilla, tan humilde, tan linda la Dani, le mando toda la vibra para que sea ganadora".
"Yo quiero mucho a Daniela, me alegro, esa chica es guerrera".
"Lo presentí y estoy segura que vas a llegar lejos".
"No pensaba ver esta temporada, pero sólo por Dany la veré, tiene todo mi apoyo".
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