Aerolínea española suspenden vuelos a Cuba

LA HABANA, Cuba, mayo 18 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- La aerolínea española World2Fly anunció la suspensión de sus operaciones en la ruta Madrid-La Habana-Madrid, cuyo último vuelo hacia la isla caribeña está programado para el próximo miércoles.

La compañía más utilizada por los cubanos por sus precios y políticas de equipaje ya había reducido sus operaciones a una sola frecuencia semanal en febrero último.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recientemente, la española Iberia también confirmó la suspensión temporal de su ruta entre Madrid y La Habana a partir de junio, con previsión de mantener paralizada la conexión al menos hasta noviembre de 2026.En un comunicado, la compañía explicó que la decisión responde a la disminución de la demanda y a los crecientes problemas para operar con normalidad en la isla.A estos se suma Cubana de Aviación, que también canceló el único vuelo semanal en la ruta Madrid-Santiago de Cuba-La Habana-Santiago de Cuba-Madrid, desde el martes 12 de mayo.La compañía precisó que la decisión de cancelar sus operaciones con Plus Ultra "responde a riesgos derivados de la Orden Ejecutiva emitida el 1 de mayo de 2026 por la Presidencia de los Estados Unidos, constituyendo un hecho de fuerza mayor ajeno al control de la compañía".Mientras, la aerolínea Neos Air dio a conocer mediante un comunicado en TTC (Travel Trade Caribbean), el regreso de su vuelo semanal entre Roma, Italia, y la oriental provincia cubana de Holguín, a partir del próximo 29 de junio.Considerado uno de los motores de la economía cubana, el turismo se encuentra en picada desde la pandemia de la Covid-19. En 2025 se aspiraba a la llegada de 2,6 millones de turistas y solo recibieron 1,8 millones.