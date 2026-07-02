Sella EU boleto a octavos de final

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SANTA CLARA, California.- Folarin Balogun anotó su tercer gol del Mundial antes de salir expulsado en la segunda mitad, y Malik Tillman convirtió un tiro libre para darle a Estados Unidos un triunfo el miércoles 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina y sellar su boleto a los octavos de final.

Balogun brilló en la primera mitad, firmando su gol y creando varias otras ocasiones que ayudaron a Estados Unidos a controlar el partido, pero los estadounidenses tuvieron que emplearse a fondo con un hombre menos luego de que el atacante salió expulsado por una falta sobre Tarik Muharemovic al minuto 64.

Tillman sentenció la victoria con su disparo de tiro libre desde los linderos del área al minuto 82 que contó con la complicidad del arquero Nikola Vasilj.

Con esto, Estados Unidos consiguió apenas su segunda victoria en una ronda de eliminación directa del Mundial. Los estadounidenses llegaron a las semifinales en el primer torneo en 1930 como líderes de grupo, y derrotaron a México en octavos de final en 2002. Ahora, Estados Unidos se enfrentará a Bélgica el próximo lunes en Seattle, mientras continúa con su misión de firmar su mejor actuación histórica jugando en casa.

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El partido se jugó a menos de 35 kilómetros del lugar en el que Estados Unidos disputó su primer partido de eliminación en la era moderna de los Mundiales, una derrota de 1-0 ante la eventual campeona Brasil en 1994. Estados Unidos llegó por primera vez como favorito a un partido de eliminación directa y no decepcionó al gran contingente de aficionados vestidos de rojo, blanco y azul en el Levi´s Stadium.

Estados Unidos puso fin a su racha de 10 partidos sin ganar contra selecciones europeas que se remontaba a un empate contra Inglaterra en el Mundial de 2022. Fue el primer triunfo estadounidense en un Mundial contra un equipo europeo desde que venció a Portugal en su primer encuentro del certamen de 2002. Desde entonces no habían ganado en 13 enfrentamientos mundialistas contra equipos europeos, incluida una derrota ante Bélgica 2-1 en tiempo extra en octavos de final en 2014.

Estados Unidos había anotado en los primeros 15 minutos de sus tres encuentros de la fase de grupos. Pero fue Bosnia la que tuvo las mejores ocasiones al inicio, obligando al arquero Matt Freese a realizar un par de intervenciones para frenar a Ermedin Demirovic tras un engañoso saque de meta que tomó dormida a la defensa estadounidense y luego otra vez en el tiro de esquina subsecuente, en el que Kerim Alajbegovic estuvo cerca de un gol olímpico.