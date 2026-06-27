Senegal vapulea a Irak y podría clasificar

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México.- Senegal logró su objetivo y se impuso 5-0, con doblete de Gueye, a la selección de Irak para colarse, de momento, como uno de los mejores terceros lugares.

El equipo africano abrió el marcador al tempranero minuto 4, cuando Habib Diarra aprovechó el tiro de equina y colocó un cabezazo que dejó parado a Mory Diaw.

La desesperación de Irak le jugó en contra tras la continua presión de Senegal y, luego de que Rebin Sulaka cortara una clara jugada de gol, se ganó la roja para dejar al equipo de Graham Arnold con diez hombres al minuto 13.

Tras el regreso del medio tiempo, un error en la salida de los iraquíes se convirtió en el segundo tanto para Senegal (56´), luego de que Ismaila Sarr aprovechara un pase frente a portería.

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Aún no terminaban los festejos de los Leones africanos, cuando otro error de la defensa permitió que Pape Gueye anotara un zurdazo al ángulo para ampliar el marcador 3-0 (59´).

El jugador senegalés no perdonó ninguna oportunidad durante el encuentro, celebrado en el estadio de Toronto, en Canadá, y anotó su segundo tanto del encuentro al minuto 71, luego de un tiro imparable para el guardameta iraquí y colocar a los africanos con un abultado 4-0.

Los Leones de Teranga aprovecharon el desánimo del conjunto de Irak y aprovechó los espacios para que, con un disparo de larga distancia, Iliman Ndiaye metiera en quinto al 82´.

Con este resultado, Senegal podría clasificar a la siguiente etapa, luego de quedar como uno de los mejores terceros lugares y con una diferencia a favor de dos tantos, por lo que esperaría resultados de otros partidos.

Por su parte, el seleccionado de Irak se despide del Mundial 2026 sin haber conseguido ningún punto en la fase de grupos.