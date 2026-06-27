Serena Williams va ante rival joven

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LONDRES.- Serena Williams se enfrentará a una rival de menos de la mitad de su edad cuando juegue contra la joven de 20 años Maya Joint en la primera ronda de Wimbledon, su primer partido de individuales en casi cuatro años.

La siete veces campeona de Wimbledon en individuales, que tiene 44 años, aceptó una invitación (wild card) para el Grand Slam sobre césped, donde también competirá en dobles con su hermana mayor Venus, quien cumplió 46 años la semana pasada.

Todo forma parte de un regreso al tenis que comenzó con dos partidos de dobles como preparación, pero que cobró gran impulso el domingo, cuando el All England Club anunció que Serena jugaría individuales. Los cuadros quedaron definidos en el sorteo del viernes.

Joint nació en Michigan —al igual que Williams—, pero representa a Australia por medio de su padre. Está ubicada en el puesto 53 del ranking y debutó en Wimbledon el año pasado, cuando perdió en la primera ronda ante Liudmila Samsonova por 6-3, 6-2.

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Joint conquistó el título del Abierto de Eastbourne sobre césped el año pasado, una de sus dos coronas de individuales en el circuito de la WTA, pero se vio frenada por una lesión de espalda a principios de 2026.

Williams no disputa un partido de individuales desde la derrota en tercera ronda ante Ajla Tomljanovic en el Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento, manifestó que no quería usar la palabra "retirarse" y, en cambio, declaró que estaba "evolucionando" para alejarse del tenis. Su segunda hija nació en 2023.

La aparición más reciente de Williams en Wimbledon fue en 2022, cuando perdió en la ronda inicial ante Harmony Tan, que entonces ocupaba el puesto 115 del ranking.

Si Williams vence a Joint el martes, podría enfrentar en la segunda ronda a la estrella filipina en ascenso Alexandra Eala, preclasificada número 29. Podría cruzarse con la campeona defensora Iga Swiatek en la tercera ronda.

Swiatek debutará contra la estadounidense Taylor Townsend en la Cancha Central el martes.

En unos cuartos de final proyectados según las preclasificaciones, la número 1 Aryna Sabalenka se mediría con la campeona del Abierto de Francia Mirra Andreeva; la número 2 Elena Rybakina, campeona en 2022, se enfrentaría a la subcampeona de 2025 Amanda Anisimova; Swiatek, tercera preclasificada, jugaría contra Elina Svitolina; y la número 4 Jessica Pegula se mediría con Coco Gauff.

SERENA Y VENUS EN DOBLES

Las hermanas Williams recibieron invitaciones (wild cards) para el dobles femenino y disputarán su partido de primera ronda contra la colombiana Camila Osorio y la argentina Solana Sierra.

Serena y Venus han ganado juntas 14 títulos de Grand Slam en dobles, incluidos seis en Wimbledon —el primero en 2000 y el último en 2016—. Sus dos primeros títulos de dobles en el All England Club, en 2000 y 2002, llegaron como invitadas.