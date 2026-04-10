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Sheinbaum destaca campaña contra la trata de personas

La campaña Mundial Sin Trata busca identificar y reportar casos de trata en el contexto del torneo.

Por El Universal

Abril 10, 2026 12:07 p.m.
A
Sheinbaum destaca campaña contra la trata de personas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo
destacó que hay una campaña activa

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y vigilancia permanente de seguridad en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026, la cual contempla acciones para prevenir la trata de personas.
"Hay una campaña y hay vigilancia en torno a la estrategia de seguridad, que no solamente es la protección de los visitantes, sino también temas de trata y otros temas de delitos que pudieran presentarse", dijo la mandataria durante la conferencia matutina de este viernes 10 de abril.
Señaló que en esta estrategia participa la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías de los estados donde se desarrollan principalmente los partidos de fútbol, las secretarías de Seguridad estatales y algunas organizaciones que también participan en este torneo.
Además, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), SINTRATA, A.C. y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, con el apoyo de Uber, lanzaron una campaña MUNDIAL SIN TRATA, una iniciativa para promover la identificación y el reporte seguro de la trata de personas en el contexto del turismo durante este mega evento deportivo.
La campaña se lanzó ayer y tiene el objetivo de promover la identificación y el reporte seguro de posibles casos de trata de personas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, a la Línea Nacional contra la Trata de Personas (800 55 33 000) del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.

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