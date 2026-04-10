Sheinbaum destaca campaña contra la trata de personas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

destacó que hay una

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de seguridad en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026, la cual contempla acciones para prevenir la trata de personas."Hay una campaña y hay vigilancia en torno a la, que no solamente es la protección de los visitantes, sino también temas de trata y otros temas de delitos que pudieran presentarse", dijo la mandataria durante la conferencia matutina de este viernes 10 de abril.Señaló que en esta estrategia participa la(FGR), lasdonde se desarrollan principalmente los partidos de fútbol, lasestatales y algunas organizaciones que también participan en este torneo.Además, lacontra la Droga y el Delito (UNODC), SINTRATA, A.C. y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, con el apoyo de, lanzaron una campaña, una iniciativa para promover la identificación y elde la trata de personas en el contexto del turismo durante este mega evento deportivo.La campaña se lanzó ayer y tiene el objetivo de promover la identificación y elde posibles casos de trata de personas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, a lade Personas (800 55 33 000) del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.