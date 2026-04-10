Querétaro recibe a Necaxa con urgencia de puntos
Gallos busca salir del fondo; Rayos quieren afianzarse en zona de Liguilla
Los Gallos Blancos del Querétaro reciben a los Rayos del Necaxa este sábado a las 17:00 horas en juego de la jornada 14 del Clausura 2026.
Querétaro llega a este encuentro tras ganarle a Toluca (1-0) y empatar (1-1) contra los Bravos de Juárez en partido pendiente de la jornada siete, por lo que suma 12 puntos y se ubica en el lugar 16 de la General.
Los Gallos deberán salir en La Corregidora con toda la actitud para llevarse la victoria y poderse acercar a la zona media, mientras que los hidrocálidos se presentan en la posición 9 con 16 unidades, y será crucial que también sumen para reforzar su lugar en la tabla y colarse a la Liguilla.
El juego podrá verse por FOX One.
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