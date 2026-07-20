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Senadores de EE.UU. cuestionan plan del Pentágono para evaluar testosterona en militares

Senadores demócratas advierten falta de pruebas científicas y costos claros en política del Pentágono.

Por EFE

Julio 20, 2026 07:03 p.m.
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Senadores de EE.UU. cuestionan plan del Pentágono para evaluar testosterona en militares
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      Washington, 20 jul (EFE).- Senadores demócratas exigieron este lunes explicaciones al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre su directiva para medir los niveles de testosterona de los militares, al advertir que el Pentágono no ha presentado pruebas suficientes sobre la base científica, el coste y los posibles efectos de la nueva política.

      Senadores demócratas exigen detalles sobre directiva de testosterona

      En una carta enviada a Hegseth, los senadores Richard Blumenthal, Mazie Hirono, Gary Peters, Elizabeth Warren y Ruben Gallego señalaron que el Departamento de Guerra ofreció pocos detalles sobre la implementación de los análisis hormonales, incluidos los criterios que se utilizarán y las consecuencias para los miembros del servicio con niveles bajos de testosterona.

      La medida, anunciada la semana pasada, establece que todos los militares mayores de 30 años deberán someterse a pruebas de testosterona como parte de sus evaluaciones médicas anuales, mientras que los menores de esa edad podrán hacerlo de manera voluntaria.

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      Preocupaciones sobre impacto en mujeres y posibles riesgos

      La posible terapia de reemplazo hormonal también sería opcional para los miembros de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el Pentágono.

      Los legisladores demócratas cuestionaron especialmente cómo se aplicará la política a las mujeres militares y advirtieron que podría reforzar una visión de la cultura castrense centrada en la masculinidad.

      También expresaron preocupación por que los soldados puedan recurrir a suplementos no regulados o esteroides para modificar sus niveles hormonales.

      El Pentágono todavía no ha definido cuándo comenzarán los exámenes ni cuánto costará el programa, que podría requerir personal médico adicional para incorporarlo a las evaluaciones rutinarias y Hegseth ordenó que las Fuerzas Armadas presenten un plan detallado antes del 15 de agosto.

      La iniciativa forma parte del enfoque de Hegseth en la condición física y los estándares militares desde que asumió el cargo, con cambios en las pruebas de aptitud física y en los criterios de composición corporal.

      Hegseth se ha convertido en uno de los integrantes del gabinete de Trump más polémicos por medidas como esta, sus restricciones contra la prensa desde septiembre de 2025, la restricción contra personas transgénero en el Ejército y la eliminación de programas de equidad e inclusión dentro de las fuerzas armadas.

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