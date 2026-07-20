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Ciudad de México, 20 jul (EFE).- En un contexto en el que las empresas refuerzan sus políticas de diversidad, equidad e inclusión como parte de sus estrategias de sostenibilidad y gestión del talento, la compañía global de agua y energía Cox presentó este lunes un plan con metas a 2027 en México.

Cox presenta plan de diversidad e inclusión con metas a 2027 en México

La iniciativa busca fortalecer una cultura organizacional más inclusiva y promover la igualdad de oportunidades.

Como parte de sus Jornadas de Diversidad, Equidad e Inclusión, que se realizan del 20 al 22 de julio, la empresa dio a conocer un decálogo de compromisos. Entre ellos destacan la ampliación de la licencia de paternidad, el desarrollo de un programa interno de cuidados y el impulso de esquemas de mentoría intergeneracional.

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El plan también contempla promover prácticas inclusivas entre colaboradores, proveedores, clientes y comunidades.

La estrategia prevé desarrollar una normativa interna sobre inclusión cultural, religiosa, étnica y de género. Asimismo, se aplicará una encuesta para medir la percepción de la diversidad dentro de la organización.

Directivos de Cox firman compromisos para fortalecer cultura inclusiva en México

A lo largo de la presentación, directivos y directivas de la compañía firmaron los diez compromisos que guiarán su estrategia hacia 2027. Entre ellos, figura también avanzar en la obtención de las certificaciones NOM-025 en Igualdad Laboral y No Discriminación e ISO 30415, enfocada en la gestión de diversidad e inclusión.

En el marco del evento, el director general de Cox para Norteamérica y Arco Central, José Antonio Hurtado de Mendoza, afirmó que el principal reto de la compañía tras la integración de sus operaciones es consolidar una cultura común, en la que las personas no solo formen parte de la organización, sino que también se sientan representadas y escuchadas.

El directivo sostuvo que la diversidad de experiencias, perfiles y formas de pensar fortalece la innovación y la toma de decisiones. En ese sentido, llamó a los colaboradores a expresar sus opiniones y cuestionar los procesos.

Asimismo, señaló que el liderazgo debe sustentarse en la diversidad, la equidad y la inclusión como pilares de la cultura corporativa.

Por su parte, la directora Corporativa de Cox México, Raquel Alzaga, señaló que la estrategia de diversidad e inclusión estará respaldada por metas, indicadores y mecanismos de evaluación, con el propósito de que las acciones respondan a las necesidades de los colaboradores y puedan mantenerse en el largo plazo.

Explicó que el plan contempla la aplicación de una encuesta interna para conocer la percepción de los trabajadores, avanzar en la certificación y fortalecer un comité integrado por colaboradores y colaboradoras de distintas áreas y perfiles, encargados de impulsar estas políticas dentro de la organización.

Como parte de la jornada, la empresa llevará a cabo talleres sobre liderazgo inclusivo y espacios seguros. También ofrecerá capacitaciones en igualdad laboral, diversidad y discapacidad, además de un panel dedicado al apoyo de mujeres migrantes.

Alianza entre Cox y Ayuda en Acción apoya a mujeres migrantes en México

En este ámbito, la alianza entre Cox y Ayuda en Acción México impulsa un modelo de acompañamiento dirigido a mujeres migrantes y refugiadas que busca ir más allá de la asistencia inmediata.

El programa ofrece apoyo para la integración social y laboral mediante orientación, capacitación y acompañamiento durante su proceso de incorporación al mercado laboral en México.

En un conversatorio, la organización explicó que el modelo contempla una atención personalizada, ya que cada beneficiario enfrenta necesidades distintas.

De acuerdo con Ayuda en Acción México, este esquema pretende generar procesos de inclusión sostenibles, centrados en la autonomía de las personas y no únicamente en la entrega de apoyos asistenciales.

En este contexto, Cox mantiene una alianza con la organización que ha permitido beneficiar hasta ahora a 38 mujeres migrantes.

"Para Ayuda en Acción México es fundamental tejer redes con aliados estratégicos como Cox, porque son instituciones que creen que el cambio es posible", expresó la directora de la organización, Tania Rodríguez Zafra.

En ese marco, dijo que es un compromiso que va más allá de la financiación; son proyectos de largo alcance que requieren compañías que apuesten verdaderamente por la inclusión.

"Al final, somos personas ayudando a personas", concluyó.