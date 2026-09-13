Shelton y Zverev jugarán final por el título varonil

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NUEVA YORK.- Ben Shelton saldrá a jugar por su primer título de Grand Slam, aunque sabe que esta final del Abierto de Estados Unidos va más allá de lo que significa para él.

Cuando se enfrente al primer cabeza de serie Alexander Zverev el domingo, Shelton intentará convertirse en el primer estadounidense en ganar un major desde Andy Roddick en 2003. Puede convertirse en el primer estadounidense de raza negra en ganar el torneo más importante de su país desde Arthur Ashe en 1968.

Es mucho para que lo asimile un joven de 23 años, además del hecho de que se enfrenta a un jugador al que nunca ha vencido. Aun así, Shelton, octavo cabeza de serie, afirmó que puede con todo.

"Para mí, todo este torneo, a estas alturas, ha sido territorio inexplorado", dijo Shelton. "Estoy en situaciones en las que nunca había estado antes. He vencido a un tipo o a tipos a los que nunca había vencido antes. Estoy emocionado por jugármelo todo".

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"Sí, puedo pensar en lo genial que es este momento y por lo que estoy jugando. Al final del día, estoy aquí en Nueva York, estoy pasando el rato con mi equipo, estoy con mis amigos jugando un poco de tenis y he podido restarle importancia al momento bastante bien", añadió.

Shelton ya hizo algo de historia durante su primera marcha hacia la final de un Slam, al imponerse al campeón defensor Carlos Alcaraz en un duelo de cuartos de final que terminó a las 3:33 de la mañana, el final más tardío en la historia del US Open. Luego llegó una victoria en semifinales sobre Frances Tiafoe, en un partido en el que el ganador se convertiría en la más reciente esperanza estadounidense de acabar con la sequía masculina.