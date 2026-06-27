Sinner enfrentaría a Djokovic en semifinales
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En el cuadro masculino, el número 1 Jannik Sinner comenzará la defensa de su título de Wimbledon contra Miomir Kecmanovic en la Cancha Central el lunes.
Sinner y Novak Djokovic, séptimo preclasificado, están en la misma mitad del cuadro y podrían enfrentarse en las semifinales.
Sinner se sometió a revisiones tras su debacle en el Abierto de Francia —al perder en la segunda ronda en medio de una ola de calor en París— y comentó que se sintió físicamente bien después de un partido de exhibición esta semana en Londres, donde también se registraron altas temperaturas.
Djokovic, siete veces campeón en el All England Club, jugará contra el chino Wu Yibing. Djokovic podría enfrentarse al tercer preclasificado Felix Auger-Aliassime en los cuartos de final.
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El dos veces campeón Carlos Alcaraz, que perdió ante Sinner en la final de 2025, se perderá el torneo de este año por una lesión en la muñeca.
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