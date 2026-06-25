Sinner optimista tras partido de exhibición

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LONDRES.- El número uno del mundo, Jannik Sinner, se mostró optimista sobre su defensa del título de Wimbledon después de sudar en un partido de exhibición en medio de una ola de calor el miércoles y confirmó que se sometió a pruebas tras su colapso físico en el Abierto de Francia.

La estrella italiana no ha participado en ningún evento profesional en la preparación para el Grand Slam sobre césped, que inicia el lunes, así que su victoria por 6-3, 6-3 sobre Cam Norrie en el sofocante oeste de Londres tendrá que bastar.

Ocurrió a menos de un mes después de que la estrella italiana lidiara con mareos en una sorprendente derrota en segunda ronda en el Abierto de Francia.

El partido del miércoles siguió adelante con el sur de Inglaterra bajo una "alerta roja" por calor extremo emitida por el servicio meteorológico nacional de Gran Bretaña. Horas antes en el All England Club, Sinner usó un chaleco refrigerante mientras entrenaba. Durante el partido contra Norrie, no usó bolsas de hielo como en el pasado.

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La temperatura a primera hora de la tarde en Fulham, donde se celebró el evento sobre césped, fue de 33 grados Célsius con una ligera brisa. La temperatura en Wimbledon el lunes se espera que sea de 24 C.

En París, iba arriba por dos sets y 5-1 en el tercero antes de perder ante Juan Manuel Cerúndolo 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. La temperatura en la pista Philippe-Chatrier subió a 32 C durante el partido, y Sinner claramente tuvo dificultades para enfriarse, mientras buscaba varias bolsas de hielo.

Sinner, que tiene antecedentes de problemas con el calor y calambres, no culpó por completo al calor tras la derrota. "Creo que muchas cosas juntas causaron este problema. Ahora solo necesito tiempo para procesar qué salió mal aquí", indicó.

En el major sobre césped de hace un año, Sinner venció por 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 en la final a Carlos Alcaraz para conquistar su primer título de Wimbledon. Alcaraz se perderá el torneo de este año por una lesión en la muñeca.