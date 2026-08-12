SLP 3er. lugar en Atletismo Máster

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La delegación de San Luis Potosí tuvo una destacada actuación en el Campeonato Nacional de Atletismo Máster 2026, resultado que le permitió colocarse en el tercer lugar del medallero nacional, luego de la revisión de resultados y el ajuste final de las preseas obtenidas durante la competencia.

La representación potosina, integrada por apenas 38 atletas, consiguió un extraordinario balance de 95 medallas, distribuidas en 43 de oro, 29 de plata y 23 de bronce, confirmando el nivel competitivo que actualmente caracteriza al atletismo máster del estado.

De acuerdo con el medallero final compartido, Baja California ocupó la primera posición con 164 medallas, mientras que Jalisco terminó con 170 preseas totales. San Luis Potosí se ubicó en el tercer sitio nacional, superando a importantes delegaciones como Sinaloa, Nuevo León, Estado de México, Veracruz y Ciudad de México.

El resultado cobra especial relevancia debido al reducido número de integrantes de la delegación potosina. Con solo 38 participantes, las y los atletas lograron subir al podio en numerosas pruebas de pista, campo, marcha y ruta, demostrando preparación, experiencia y un alto nivel competitivo.

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Además de los resultados deportivos, la delegación potosina se distinguió durante el campeonato por el compañerismo y respaldo entre sus integrantes. Atletas, equipo técnico, directivos y acompañantes conformaron un grupo unido que representó con orgullo a San Luis Potosí dentro y fuera de las áreas de competencia.

La Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí, A.C. reconoció el esfuerzo y compromiso de cada uno de sus representantes, así como el trabajo previo para coordinar aspectos fundamentales como transporte, hospedaje, logística, seguimiento técnico y cobertura de las diferentes pruebas.

Para la Asociación, la cosecha de 95 medallas y el tercer lugar nacional representa mucho más que un resultado en el medallero, ya que es también el reflejo del trabajo que se ha desarrollado para fortalecer, organizar e impulsar el atletismo máster en San Luis Potosí.