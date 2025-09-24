Gran inicio de SLP en la Paralimpiada

Con un inicio sobresaliente, la Delegación Potosina de Paranata-

ción sumó un total de 16 medallas en la jornada inaugural de la Paralimpiada Nacional, que arrancó este lunes en las instalaciones del Instituto del Deporte de Aguascalientes.

El equipo potosino conquistó ocho preseas de oro, seis de plata y tres de bronce, reflejando el gran nivel competitivo de las y los atletas en la justa paralímpica.

Entre los máximos protagonistas destacó Tania Zolet Pérez López, quien se llevó dos oros en 100 metros libres y 50 metros dorso. También brilló Shantel Guadalupe Benítez, con un oro en 100 metros pecho. A su vez, Lucía Martínez Loredo inició con fuerza al conquistar dos oros en 100 metros libres y 50 metros espalda.

En la rama varonil, Luis Mario Céspedes Maldonado se cubrió de gloria con dos preseas doradas en 100 metros libres y 50 metros dorso, mientras que Gladis Rubí Aguilar Escobedo también obtuvo el oro en 100 metros libres.

Las medallas de plata fueron conseguidas por Guadalupe López Loredo (dos platas en 100 y 50 metros libres y dorso), Geraldine Hernández Zúñiga, 100 metros libres; Edgar Jesús Quiróz, 100 metros pecho; Jesús Santiago Juárez Méndez, 100 metros pecho; y Samuel Leura Vázquez, 100 metros pecho.

El medallero potosino se completó con tres preseas de bronce, logradas por Jesús Santiago Juárez Méndez en 100 metros pecho; Andrea Montserrat Zavala García, 100 metros libres; y Gladis Rubí Aguilar Escobedo, 50 metros dorso.