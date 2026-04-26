SLP suma tres medallas en ciclismo de ruta en Olimpiada Nacional

La delegación de San Luis Potosí inició su participación en el ciclismo de ruta de la Olimpiada Nacional 2026 con dos medallas de plata y una de bronce, de acuerdo con información oficial.

Las competencias se desarrollaron en Jocotepec, donde Jimena Méndez Sánchez obtuvo la medalla de plata en la prueba de 50 kilómetros, con un tiempo de 1:43:58, tras definirse en el sprint final.

La segunda presea plateada fue para el equipo varonil Pre Cadete, integrado por Daniel Prado Morales, Emmanuel Barrera Sánchez y Brayan Alejandro Ortiz Contreras, en la prueba de combatividad sobre 60 kilómetros.

Por su parte, el equipo femenil Cadete —conformado por Jimena Méndez Sánchez, Georgina Guadalupe Posadas Gallegos y Margarita González Pérez— consiguió la medalla de bronce en la prueba de 50 kilómetros.

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La delegación potosina continuará su participación este domingo con más competidores en la disciplina.