Sobresalen cheerleaders en el Panamericano y la Copa América

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El pasado fin de semana la Arena Borregos del Tecnológico de Monterrey, en el Estado de México, fue sede de dos importantes competencias organizadas por la International Cheer Union: el Panamerican Cheerleading Championships, destinado a selecciones nacionales, y la Copa América Cheerleading Championships, enfocada en la participación de clubes. San Luis Potosí tuvo representación a través de varios atletas con experiencia nacional e internacional.

Entre las participantes potosinas destacaron Renata Rodríguez Cruz, Silvana Torres, Valentina Mandujano, Tania Torre y Majo Díaz, quienes ya cuentan con experiencia mundialista después de haber formado parte del Team México en abril pasado. En aquella competencia, Renata Rodríguez obtuvo medalla de plata en la categoría Youth Coed Median, mientras que Silvana Torres, Valentina Mandujano, Tania Torre y Majo Díaz lograron bronce en Junior All Girl.

A este grupo se sumaron Regina Terán y Aranza Guerrero, quienes vivieron su primera experiencia representando a México en una competencia internacional. Su participación significó un paso importante dentro de su desarrollo deportivo, al integrarse a una nueva generación de atletas que comienza a abrirse camino en escenarios de mayor exigencia.

También tuvieron actividad los hermanos Carlos, Regina y Fernanda Ramos, además de Santiago Pérez, quienes compitieron en la categoría Senior Coed Elite, una de las divisiones de mayor demanda técnica. En esta categoría, el equipo mexicano consiguió la medalla de oro, resultado que destacó el nivel de preparación, coordinación y trabajo colectivo de sus integrantes.

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Buena parte de estos atletas potosinos inició su formación en Galaxy Cheer, academia que también tuvo una destacada participación en la Copa América y logró ubicarse dentro del cuadro de medallas. La presencia potosina en este tipo de competencias confirma el crecimiento del cheerleading como una disciplina cada vez más especializada, en la que se combinan preparación física, stunts, tumbling, saltos, sincronización, expresión escénica y un alto grado de coordinación entre todos los integrantes del equipo.