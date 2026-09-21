Someten Cowboys a Commanders

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ARLINGTON, Texas.- Dak Prescott lanzó cuatro pases de touchdown para romper el récord de la franquicia en su carrera que tenía Tony Romo, y los Cowboys de Dallas vencieron 37-20 a Washington el domingo después de que Jayden Daniels, de los Commanders, cayera por otra lesión de aspecto espeluznante en el codo izquierdo, el mismo que se dislocó la temporada pasada.

El pase de touchdown número 249 de Prescott, con el que batió el récord, fue su segundo del partido a CeeDee Lamb, quien terminó con 153 yardas por recepción. El ala cerrada Jake Ferguson tuvo las otras dos recepciones de anotación.

Los Cowboys (1-1) ganaban 17-10 cuando los Commanders estaban en la yarda 1 de Dallas con 3 segundos por jugarse en la primera mitad. El guardia izquierdo Chris Paul pisó el pie de Daniels mientras este se alejaba del centro, y el codo izquierdo de Daniels pareció doblarse en la dirección equivocada cuando se apoyó para sostenerse y lanzó un pase descontrolado que quedó incompleto cuando se agotó el tiempo.

Daniels se quedó en el suelo por un momento y luego empezó a caminar hacia la banda antes de volver a caer al césped. Al ver una repetición en video de la lesión, el analista de Fox NFL Tom Brady soltó una grosería.

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La cabeza de Daniels estaba cubierta con una toalla cuando salió del campo en un carrito, varios minutos después de que todos los jugadores de Dallas y la mayoría de los de Washington ya se habían ido a sus vestuarios.

Daniels se perdió todos los partidos salvo uno en la segunda mitad de la temporada pasada después de dislocarse el codo que no usa para lanzar en una abultada derrota ante Seattle en noviembre pasado.

Marcus Mariota reemplazó a Daniels y conectó con Stefon Diggs para su segunda recepción de touchdown del partido, con lo que Washington (0-2) se acercó 30-20 con 9 minutos por jugarse.

Prescott condujo una serie de 11 jugadas en la siguiente posesión que terminó con el touchdown de Lamb de 24 yardas. El jugador de 33 años, en su 11ma temporada, completó 26 de 32 pases para 279 yardas sin intercepción y amplió a 20 partidos su racha de victorias en casa contra rivales de la NFC Este. Antes de la lesión, Daniels mantuvo cerca a los Commanders con su movilidad. Tuvo una escapada de 18 yardas en una serie que terminó en un gol de campo y luego una carrera de 20 yardas antes de su pase de touchdown de 4 yardas a Diggs.

Daniels sumó 69 yardas en siete acarreos y completó 11 de 17 para 96 yardas por aire.