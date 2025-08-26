Sorprende Zarazúa a Keys en US Open

NUEVA YORK.- Renata Zarazúa estaba tan nerviosa antes de su partido de debut en este Abierto de Estados Unidos que le llamó a su madre, para contarle que ni siquiera quería salir a la cancha.

Fue bueno que la mexicana siguiera el consejo materno, de disputar el partido.

Zarazúa sorprendió y eliminó a la estadounidense Madison Keys, campeona del Abierto de Australia este año, quien cometió 89 errores no forzados, en un partido de primera ronda que se definió por 6-7 (10), 7-6 (3), 7-5.

Nunca antes una tenista mexicana había doblegado a una rival ubicada entre las 10 primeras del ranking en el US Open.

Keys, sexta cabeza de serie y en el escalafón, así como finalista en Flushing Meadows en 2017, cometió tantos errores, incluidos 14 dobles faltas, que Zarazúa solo necesitó producir ocho tiros ganadores para lograr la mayor victoria de su carrera.

Zarazúa, clasificada en el 82do sitio, había perdido en la primera o segunda ronda en sus ocho apariciones anteriores en torneos de Grand Slam.

Keys ganó su primer campeonato importante en Melbourne Park recién en enero, derrotando a la número uno Aryna Sabalenka en la final.

Además de su llegada a la final en Nueva York hace ocho años antes de perder ante su buena amiga Sloane Stephens, Keys también fue semifinalista en el Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2023.

Pero con un abultado vendaje en el muslo izquierdo, la poderosa Keys tuvo problemas por momentos en el estadio Arthur Ashe contra Zarazúa, de 1,60 metros, quien llegó a la jornada con un récord de 0-6 contra oponentes clasificados en el top 10.

Cuando el partido terminó con otro yerro de derecha de Keys, Zarazúa dibujó en su rostro una sonrisa tan grande como su logro. Sostuvo la raqueta sobre su cabeza mientras comenzaba a avanzar para un apretón de manos.

Luego colocó una mano sobre su cara, con gesto de incredulidad y las lágrimas a punto de derramarse de sus ojos.

Este partido ciertamente fue memorable, en parte porque no fue fácil, incluso cuando Keys siguió teniendo problemas y Zarazúa luchó incansablemente durante las 3 horas y 10 minutos de acción.

El único problema grave para Zarazúa fue cerrar el partido.

Se adelantó 4-2 en el primer parcial, luego estuvo a un punto de ganarlo cinco veces, pero no pudo convertir ninguna de esas oportunidades. Finalmente, Keys aprovechó su tercer punto de set.

En el segundo, Zarazúa cayó a 3-0, luego ganó cinco juegos seguidos para liderar 5-3. Estuvo detrás 6-5 después de otra racha de Keys, pero esta vez se impuso en el desempate para forzar un tercer set.

Zarazúa lideró en el decisivo y sirvió para ganar en 5-3, pero Keys rompió allí y luego mantuvo el saque para igualar 5-5.