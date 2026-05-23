Russell gana el sprint de Montreal

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El inglés George Russell (Mercedes) ganó este sábado la prueba sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Russell ganó el tercero de los seis sprints previstos este año -el primero de toda la historia disputado en Canadá- por delante de su compatriota Lando Norris (McLaren) y del otro Mercedes, el del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial. EFE

La carrera sprint en Montreal marcó un hito en la temporada 2024 de Fórmula Uno, con la victoria de Russell que reafirma el rendimiento de Mercedes en esta modalidad. Norris y Antonelli completaron el podio, mostrando la competitividad de McLaren y la consistencia del líder del campeonato.