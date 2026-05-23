Taxista provoca choque con motociclista en Soledad
Paramédicos de Protección Civil atendieron y trasladaron al hombre a una clínica para su valoración médica
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un motociclista resultó lesionado al impactar con un taxi en avenida San Pedro y Carlos V, en la colonia San Francisco de Soledad.
El reporte fue cerca de las 09:00 de la mañana, cuando un taxista circulaba sobre avenida, con dirección al oriente, pero al llegar a la calle Carlos V da vuelta en 'U' y es impactado por el conductor de una motocicleta, provocando la aparatosa caída del hombre.
Paramédicos de Protección Civil de Soledad lo trasladaron a una clínica para su valoración médica, mientras peritos de Soledad tomaron conocimiento de los hechos.
Choca motociclista contra puesto de tacos
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una jovencita resultó con quemaduras de primer grado, luego de que su motocicleta se impactará con un cilindro de gas de un puesto de tacos y sufriera un flamazo sufriendo quemadura...
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Trailero causa choque con motociclistas en Industrias
Redacción
Paramédicos valoraron a los jóvenes, quienes no requirieron traslado hospitalario
Taxista provoca choque con motociclista en Soledad
Redacción
Paramédicos de Protección Civil atendieron y trasladaron al hombre a una clínica para su valoración médica
Cae exalcalde de Tampamolón y su esposa con un arsenal
Huasteca Hoy
La Guardia Civil Estatal interceptó su camioneta en la carretera a San José de la Cruz