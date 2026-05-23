´El Vasco´ suma otro refuerzo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México.- La Selección Mexicana enfrentará esta noche a Ghana, con un equipo conformado por 19 futbolistas que tienen su lugar prácticamente asegurado en el Mundial 2026, más ocho sparrings que apoyan en los trabajos durante la concentración.

El jugador 19 es Orbelín Pineda, quien reportó este viernes con el equipo de Javier Aguirre, con miras a la Copa del Mundo 2026. El jugador del AEK Atena llegó directamente a Puebla previo a un partido amistoso en el estadio Cuauhtémoc.

"La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que el jugador del Club AEK Atenas, Orbelín Pineda, se integra el día de hoy a la concentración de la Selección Nacional de México en la ciudad de Puebla, como parte del trabajo previo a los partidos de preparación y de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026", informó la FMF mediante un comunicado.

La Selección Mexicana continuará en los próximos días con la incorporación de jugadores provenientes de clubes extranjeros, por ahora, ya son siete elementos "europeos" los que están en la concentración tricolor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pineda se sumó a Guillermo Ochoa, César Montes, Jorge Sánchez, Mateo Chávez, Edson Álvarez y Luis Chávez como los nombres que militan en el extranjero y ya están con la Selección Mexicana.

Además del compromiso de anoche frente a Ghana, a México le restan dos partidos y uno de dichos enfrentamientos también será en territorio nacional: Australia en Pasadena California (30 de junio) y frente a Serbia en Toluca, Estado de México (4 de junio).