Israel continúa sus ataques en sur del Líbano; mueren seis

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Israel continuó este sábado sus ataques contra varias localidades del sur del Líbano, donde se informó oficialmente de la muerte de al menos seis personas en diferentes bombardeos aéreos, que se suman a las ya más de 3.111 que perdieron la vida en suelo libanés en acciones similares desde el 2 de marzo.

Israel intensifica ataques en el sur del Líbano

Según fuentes oficiales libanesas, los ataques israelíes no han cesado en la parte meridional del Líbano desde la noche del viernes, en especial contra Tiro y sus alrededores, donde al menos cuatro personas fallecieron en "un ataque hostil" en la localidad de Deir Qanoun al Nahr, a unos 85 kilómetros al sur de Beirut.

Otras dos personas murieron en un bombardeo y el ataque de un dron en la localidad de Al Rafid y Ain Baal, mientras que otros dos ataques similares contra un huerto de cítricos en Al Basouriyeh y un vehículo en la carretera de Al Qasmiyeh provocó "muertos y heridos", entre ellos obreros sirios, según informó la agencia de noticias oficial libanesa, NNA, sin especificar más detalles.

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Ejército libanés reporta heridos tras ataque israelí

Por su parte, el Ejército libanés denunció en su cuenta en X que uno de sus soldados "sufrió heridas moderadas a consecuencia de un ataque israelí contra un cuartel militar en la ciudad de Nabatieh".

Israel ha intensificado sus operaciones militares, con ataques e invasión terrestre de aldeas del sur, y otras áreas libanesas, donde emite de cuando en cuando alertas de evacuación de localidades pese al alto el fuego y las conversaciones mediadas por Estados Unidos.

La semana pasada, el Líbano e Israel acordaron extender el alto el fuego por 45 días más y se comprometieron a llevar a cabo tanto una reunión de carácter militar como una de aspectos políticos en las próximas semanas, con la intención de avanzar hacia una solución a largo plazo.

El cese de hostilidades ha sido violado desde el inicio por las fuerzas israelíes, mientras que la milicia chií libanesa Hizbulá comenzó a atacar objetivos del Estado israelí a partir del quinto día de la tregua y este mismo sábado anunció dos nuevos ataques con drones contra una posición militar en el norte Israel.