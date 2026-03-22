SSC detiene a 21 personas en partido Pumas vs América en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la

(SSC)

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durante el partido entre Pumas y America disputado en el Estadio Olímpico Universitario la noche del sábado.Dieciséis de los detenidos fueron por lay a cinco sujetos por probablemente participar en una riña.Los uniformados detuvieron a tres mujeres y, entre los que se encontraban tres menores de edad, a quienes, tras una revisión de seguridad, como marca el protocolo de actuación policial, les aseguraron tres boletos que, al parecer, ofrecían a un precio superior al de las taquillas, por lo anterior les leyeron susy los presentaron ante el, quien determinará la sanción correspondiente.Cabe señalar que, tras un cruce de información, se tuvo conocimiento que cuatro de los detenidos cuentan con presentaciones ante elpor laAdemás, durante los recorridos de vigilancia, se percataron queparticipaban en una riña en uno de los accesos, por lo que intervinieron para controlar la situación y tras realizarles una revisión de seguridad, conforme a los protocolos de actuación policial, a uno de los sujetos se le aseguró un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de longitud.Por lo anterior, a losles informaron susy los presentaron ante el, quien determinará la sanción correspondiente.