SSC detiene a 21 personas en partido Pumas vs América en CDMX
Elementos de la SSC detuvieron a 21 personas, entre ellas menores, por reventa y riña en partido de fútbol.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Elementos de laSecretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a 21 personas
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durante el partido entre Pumas y America disputado en el Estadio Olímpico Universitario la noche del sábado.
Dieciséis de los detenidos fueron por la posible reventa de boletos y a cinco sujetos por probablemente participar en una riña.
Los uniformados detuvieron a tres mujeres y 13 hombres, entre los que se encontraban tres menores de edad, a quienes, tras una revisión de seguridad, como marca el protocolo de actuación policial, les aseguraron tres boletos que, al parecer, ofrecían a un precio superior al de las taquillas, por lo anterior les leyeron sus derechos constitucionales y los presentaron ante el Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.
Cabe señalar que, tras un cruce de información, se tuvo conocimiento que cuatro de los detenidos cuentan con presentaciones ante el Juez Cívico por la misma falta.
Además, durante los recorridos de vigilancia, se percataron que cinco personas participaban en una riña en uno de los accesos, por lo que intervinieron para controlar la situación y tras realizarles una revisión de seguridad, conforme a los protocolos de actuación policial, a uno de los sujetos se le aseguró un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de longitud.
Por lo anterior, a los cinco hombres les informaron sus derechos constitucionales y los presentaron ante el Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.
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