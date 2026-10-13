Subastan camiseta de Air Jordan por 14 mdd

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MIAMI.- Una camiseta roja de visitante de Michael Jordan, usada en un partido y autografiada, de las Finales de la NBA de 1998 se vendió de manera privada por 14 millones de dólares, informó el lunes una casa de subastas, al calificarla como el precio más alto jamás pagado por una pieza de memorabilia de baloncesto.

Hunt Auctions, con sede en Pensilvania, anunció la venta privada y señaló que el comprador fue el inversionista inmobiliario de Miami Ron Firman. La camiseta roja es la que Jordan usó en el segundo partido de esa serie el 5 de junio de 1998. Jordan y los Bulls de Chicago vencieron esa noche al Jazz de Utah para igualar el enfrentamiento a un triunfo por bando.

Jordan y los Bulls terminarían ganando la serie en seis partidos, el sexto y último título de su carrera que lo llevó al Salón de la Fama. Esa temporada 1997-98 fue el tema de la serie documental de 10 episodios "Last Dance", que se estrenó en 2020.

"Si bien la importancia de Michael Jordan dentro del mercado de memorabilia deportiva ha estado establecida desde hace mucho tiempo, ahora ha escalado a una clase de activo de élite más típicamente reservada para obras de arte icónicas", señaló David Hunt, presidente de Hunt Auctions.

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"Estamos muy complacidos de haber podido facilitar esta venta histórica, que sirve como otro punto de referencia para nuestra industria", agregó.

El precio de 14 millones de dólares sería el segundo costo conocido más alto por una camiseta usada en un partido, detrás de los 24,12 millones de dólares pagados en 2024 por la camiseta que usó Babe Ruth, de los Yankees de Nueva York, cuando conectó el llamado jonrón "called shot" contra los Cachorros de Chicago en Wrigley Field en el tercer partido de la Serie Mundial de 1932.

Esta venta se convierte en, al menos, la tercera vez que una camiseta de Jordan de esas Finales de 1998 alcanza al menos 10 millones de dólares. Una camiseta del primer partido se vendió en subasta por alrededor de 10,1 millones de dólares en 2022 y una camiseta del tercero se subastó el mes pasado por cerca de 12,3 millones de dólares.