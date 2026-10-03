Subirá Gerrit Cole al montículo ante Rays

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Los Rays de Tampa Bay consiguieron nuevos dueños, un acuerdo para un estadio que será su "hogar para siempre" y la mejor foja de la Liga Americana.

Este año ha sido ya memorable. Ahora comienza la verdadera diversión.

El béisbol de octubre ha llegado y el próximo reto para los Rays es un enfrentamiento contra los grandes y temibles Yankees de Nueva York.

Es David contra Goliat en términos financieros: los Yankees abrieron la temporada con la tercera nómina más alta de las Grandes Ligas, 302,8 millones de dólares, frente a los Rays, que ocuparon el 27mo puesto con 90,5 millones.

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Pero eso no impidió que Tampa Bay ganara la División Este de la Liga Americana.

"Hacen muchas cosas realmente bien", dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone, sobre los Rays. "Ha sido impresionante lo que han podido hacer desde el inicio del año hasta el final. No han tenido muchos bajones en la temporada, y esas pocas semanas en las que han tenido algunas dificultades, han respondido muy bien. Así que es un grupo confiado, un grupo atlético, y obviamente tenemos que estar en nuestro mejor nivel para tener una oportunidad de ganar".

Gerrit Cole abrirá por los Yankees contra Drew Rasmussen y los Rays en el primer juego de la serie divisional de la Liga Americana la noche del sábado. El estatus de Aaron Judge es incierto debido a una lesión de pantorrilla, pero hay mucho poder estelar en ambos dugouts.

Ambas alineaciones están repletas de talento, de Ben Rice, Cody Bellinger y Luis García Jr. por Nueva York al dominicano Junior Caminero, candidato al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, así como el cubano Yandy Díaz y el mexicano Jonathan Aranda por Tampa Bay.

"Con nuestras dos organizaciones, no hay secretos", dijo Rasmussen, quien ha tenido éxito contra los Yankees. "Ellos saben quién soy. Saben cómo opero. Pero por otro lado, como dije, soy un gran creyente de que soy yo contra la ejecución, no yo contra los Yankees de Nueva York.