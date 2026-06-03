Sudáfrica llega a México

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

PACHUCA.- Fuertemente custodiada por elementos de seguridad, arribó a Pachuca la selección de Sudáfrica, que el próximo 11 de junio enfrentará a México en la inauguración del Mundial

Con "El son de La Negra", interpretada por un mariachi, los Bafana Bafana fueron recibidos en lo que será su campamento sede.

Aunque el gobierno del estado había previsto un acto de bienvenida, los directivos del combinado sudafricano prefirieron iniciar de inmediato sus entrenamientos.

Comandados por el director técnico Hugo Broos, los jugadores tendrán sesiones a puerta cerrada, a excepción de este miércoles, que se abrirá al público en el estadio Hidalgo. La secretaria de Turismo, Elizabeth Quintanar, dio a conocer que del 4 al 8 de junio se recibirá una comitiva de cerca de 100 sudafricanos, por lo que se han preparado diversas actividades deportivas, culturales y gastronómicas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La funcionaria indicó que esta visita forma parte de una estrategia impulsada por el gobernador Julio Menchaca para consolidar a Hidalgo como sede de concentración internacional. Uno de los eventos principales será el partido de leyendas, programado para el 7 de junio. Participarán jugadores de la Selección Mexicana que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, como Óscar "Conejo" Pérez.