Sudáfrica sorprende y derrota a C. del Sur

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La Selección de Sudáfrica consiguió una valiosa victoria por marcador de 1-0 sobre Corea del Sur en el tercer encuentro disputado en el Estadio Monterrey, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA como segundo lugar del Grupo A.

El partido comenzó con gran intensidad y equilibrio, con ambos equipos buscando generar peligro desde los primeros minutos. La primera oportunidad clara fue para Corea del Sur al minuto 7, cuando Lee Kang-In remató con la pierna izquierda desde el centro del área, aunque su disparo se fue desviado por el costado derecho.

La respuesta sudafricana llegó al minuto 13 por conducto de Evidence Makgopa, quien conectó un remate de cabeza dentro del área, pero tampoco logró dirigir el balón a portería.

Tras la pausa de hidratación, el encuentro mantuvo la misma tónica, con ambos conjuntos llegando al área rival sin la contundencia necesaria para abrir el marcador. De esta forma, el duelo se marchó al descanso con empate sin goles, al igual que ocurría en ese momento en el otro compromiso del Grupo A.

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Para la segunda mitad, Sudáfrica regresó al terreno de juego con una propuesta más agresiva y encontró recompensa al minuto 62. En una rápida transición ofensiva, Thapelo Maseko recibió el balón dentro del área y definió con un disparo de izquierda para vencer al guardameta surcoreano y colocar el 1-0 en la pizarra.

Obligada por las circunstancias, Corea del Sur adelantó líneas y asumió el control de la posesión del balón. El técnico Hong Myung-bo realizó varios ajustes ofensivos en busca del empate, pero su equipo careció de efectividad frente al arco rival pese a las numerosas aproximaciones generadas.

Con el paso de los minutos, la defensa sudafricana resistió los embates asiáticos y logró mantener la ventaja hasta el silbatazo final, asegurando tres puntos fundamentales para sus aspiraciones en el torneo.

Con este resultado concluyó la actividad del Grupo A, donde México terminó como líder invicto con nueve puntos. Sudáfrica se quedó con la segunda posición al sumar cuatro unidades, mientras que Corea del Sur avanzó como uno de los mejores terceros lugares con tres puntos. Por su parte, la República Checa quedó eliminada al finalizar en el último puesto del sector.