Suecia vs. Túnez en Monterrey

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La espera terminó. La Copa Mundial de Futbol 2026 comenzará su actividad en la ciudad de Monterrey este domingo cuando las selecciones de Suecia y Túnez se enfrenten en el Estadio Monterrey, conocido como el Gigante de Acero, en un compromiso correspondiente al Grupo F que dará inicio a las 20:00 horas.

La selección de Suecia, dirigida por Graham Potter, llega con la intención de comenzar con el pie derecho su participación mundialista. Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el estratega sueco hizo énfasis en la importancia de mantener la concentración y evitar cualquier exceso de confianza ante un rival que buscará sorprender desde el primer minuto.

Potter destacó que su equipo deberá mostrar intensidad y disciplina táctica para conseguir los tres puntos en un torneo donde cada partido puede ser determinante. Entre las principales figuras de los Blagult sobresale el delantero del Arsenal, Viktor Gyökeres, quien llega en buen momento futbolístico tras marcar en el más reciente encuentro de preparación de su selección.

Por su parte, la escuadra de Túnez, bajo el mando de Sabri Lamouchi, afronta el compromiso con la firme convicción de hacer historia y superar por primera vez la fase de grupos en una Copa del Mundo.

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El técnico tunecino reconoció la complejidad del sector que comparte con Suecia, Países Bajos y Japón, selecciones con importante tradición internacional, aunque aseguró que su equipo tiene la calidad y el carácter necesarios para competir por uno de los boletos a la siguiente ronda.

Tanto los Blagult como las Águilas de Cartago buscarán iniciar su aventura mundialista con una victoria que les permita tomar ventaja en la lucha por avanzar a la fase de eliminación directa y evitar depender de otros resultados en las siguientes jornadas del torneo.