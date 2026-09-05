Sufrió el PSG su primera derrota, cayó con Mónaco

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Paris Saint-Germain sufrió su primera derrota de la temporada en la liga francesa el viernes, cuando dejó escapar una ventaja.

PSG perdió en casa ante el Mónaco 2-1 el mismo día en que el entrenador Luis Enrique acordó quedarse en el campeón europeo hasta 2030.

El PSG parecía encaminado a su primera victoria cuando Marquinhos adelantó al equipo local a los 31 minutos, pero el Mónaco reaccionó con goles de Flavio Nazinho a los 58 y Stanis Idumbo a los 72.

El Mónaco lidera la Ligue 1 como el único equipo que ha ganado sus primeros tres partidos.

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PSG ya había empatado 2-2 con Rennes y Lille en sus dos primeros partidos. También perdió la Supercopa de Francia ante Lens 1-0 el mes pasado.

Su primera derrota en la liga llegó horas después de que el gigante francés anunciara ampliaciones de contrato para el entrenador Luis Enrique y varios jugadores. João Neves, Lucas Beraldo, Senny Mayulu y Willian Pacho recibieron nuevos acuerdos hasta 2031, mientras que a Fabián Ruiz le ampliaron el contrato hasta 2028.

Como se ubica en lo más alto de Italia antes de debutar en la Liga de Campeones

Assane Diao marcó un doblete y Como aplastó 4-1 al anfitrión Genoa en la Serie A. Nico Paz y Martin Baturina también aportaron goles.

El equipo del español Cesc Fàbregas lidera la clasificación italiana con un punto de ventaja sobre un grupo de seis equipos que aún no han jugado en esta jornada.

Como debutará en la Liga de Campeones ante Leipzig el 10 de septiembre. Se medirá con el Manchester United en octubre y con PSG en enero.

En Alemania, Stuttgart aplastó a Koln 4-1 en la Bundesliga.