Suiza le amarga la fiesta a Canadá

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VANCOUVER.- Cortesía de los goles de Rubén Vargas y Johan Manzambi, Suiza doblegó el miércoles 2-1 a Canadá para quedar como primero del Grupo B de la Copa del Mundo.

Ambas selecciones se clasificaron a la ronda de dieciseisavos de final.

Promise David marcó un gol en los minutos finales para Canadá, que terminó en el segundo lugar de la llave detrás de los suizos. Los coanfitriones visaron el boleto a la ronda de eliminación directa del Mundial.

El rival de turno de Suiza saldrá de los mejores terceros para jugar el 2 de julio en Vancouver. Canadá necesitaba una victoria o un empate para finalizar en la cima del grupo y mantenerse en su feudo de Vancouver, pero en su lugar viajará a Inglewood, California, para su próximo partido el domingo contra el equipo que termine segundo en el Grupo A.

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Tras una primera mitad sin goles, Vargas puso a los suizos en ventaja al inicio del segundo tiempo. Manzambi, quien fue titular después de ingresar desde el banquillo y anotar dos goles en una victoria por 4-1 sobre Bosnia-Herzegovina el jueves, añadió el segundo tanto a los 57 minutos.

Canadá descontó a los 76. La volea de David llegó en su primer toque del partido, aproximadamente un minuto después de entrar como suplente.

Manzambi, mediocampista de 20 años, se convirtió en el jugador más joven en marcar dos goles ingresando como suplente en un Mundial y figura entre las jóvenes revelaciones del torneo.

Vargas abrió el marcador para Suiza a unos 40 segundos del inicio del segundo tiempo con un remate que superó al arquero canadiense Maxime Crépeau, pegó en el poste y entró en la red.

Breel Embolo luego centró el balón para Manzambi, cuyo disparo se le escurrió entre las manos a Crépeau para poner a los suizos adelante 2-0.

David descontó para Canadá con una definición de volea.

El capitán suizo Granit Xhaka dispuso una oportunidad en la primera mitad: un tiro libre a los 37 minutos se fue por encima del arco. Ali Ahmed tuvo la mejor ocasión de Canadá en la primera mitad, con un remate al primer palo a los 42 que fue fue contenido por el arquero suizo Gregor Kobel.