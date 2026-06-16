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Superan Mellizos a Rangers 4-2

Josh Bell y Byron Buxton conectan jonrones para encaminar el triunfo

Por AP

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Superan Mellizos a Rangers 4-2
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      ARLINGTON, Texas.- Josh Bell conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, Byron Buxton se voló la barda por 23ra vez esta temporada para abrir la sexta, y los Mellizos de Minnesota vencieron 4-2 a los Rangers de Texas el lunes por la noche.

      Las seis carreras del juego llegaron por la vía del batazo de vuelta entera, con Joc Pederson, de Texas, conectando un cuadrangular de dos carreras en la tercera ante el novato Mike Paredes.

      El zurdo de 25 años de Minnesota se quedó a un out de su primera victoria en las Grandes Ligas en su segunda apertura, entre cuatro apariciones en su carrera desde el 31 de mayo. Paredes permitió cuatro imparables y dos carreras en 4 2/3 entradas.

      Buxton pegó jonrón en seis de sus últimos nueve juegos para quedar a uno de los líderes de las Grandes Ligas, el cubano Yordan Álvarez, de Houston, y Kyle Schwarber, de Filadelfia.

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      Cuatro relevistas de los Mellizos limitaron a Texas a un hit en las últimas 4 1/3 entradas, comenzando con Taylor Rogers (3-3), quien ponchó a Pederson —el único bateador al que enfrentó— para cerrar la quinta.

      Andrew Morris lanzó una sexta perfecta, Eric Orze permitió un sencillo en 1 2/3 entradas y el venezolano Yoendrys Gómez retiró a los últimos cuatro bateadores de Texas para su segundo salvamento en dos días y el séptimo de la temporada, seis de ellos con Minnesota.

      Josh Smith entró desde la banca por los Rangers elevando de foul al receptor Alex Jackson con el único lanzamiento que vio de Orze.

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