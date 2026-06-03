Superan Orioles a Medias Rojas

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BOSTON.- Pete Alonso conectó un jonrón de dos carreras y Shane Baz lanzó siete sólidas entradas por los Orioles de Baltimore, quienes se impusieron el martes 4-2 sobre los Medias Rojas de Boston.

Coby Mayo también pegó un jonrón por Baltimore, que logró su tercera victoria consecutiva y puso fin a una racha de tres derrotas seguidas como visitante.

Baz (3-5) trabajó siete innings por segunda apertura consecutiva, permitió cuatro hits y ponchó a seis. Consiguió victorias seguidas por primera vez esta temporada.

Tras permitir un triple al mexicano Jarren Durán en la primera entrada, Baz mantuvo a Boston sin otro hit hasta la quinta y tuvo un tramo en el que retiró a 10 bateadores consecutivos.

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Rico García ponchó a dos en la novena para aportar su cuarto salvamento. El jonrón de Alonso en la tercera entrada fue su 12º de la temporada. Conectó con fuerza un lanzamiento de Connelly Early (5-3) en cuenta de 2-2 y envió la pelota muy por encima del Monstruo Verde del jardín izquierdo para poner a Baltimore arriba 3-1.

El primera base de poder llegó así a 38 carreras impulsadas.

El venezolano Wilyer Abreu y el mexicano Marcelo Mayer impulsaron las carreras de Boston con elevados de sacrificio. No obstante, los Medias Rojas cayeron a un récord de 9-20 en casa.