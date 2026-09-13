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Surgen campeones del Racquetbol Fiestas Patrias

Por Romario Ventura

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Surgen campeones del Racquetbol Fiestas Patrias
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      Con la participación de más de 80 racquetbolistas, concluyó con éxito el Torneo de Racquetbol Fiestas Patrias 2026, celebrado del 8 al 11 de septiembre en las instalaciones del Club Deportivo Punto Verde, donde se disputaron cuatro categorías, algunas de ellas bajo el sistema de ventaja.

      En Infantil Singles, el primer lugar fue para María José Maldonado, quien superó en la final a Félix González por parciales de 11-6, 8-11 y 11-9. El tercer puesto correspondió a Diego Cerino, vencedor 11-9 y 11-8 sobre Alejandro Jerez, quien terminó en la cuarta posición.

      Dentro de Juvenil Singles con Ventaja, Christopher Aradillas se adjudicó el campeonato tras imponerse 25-11 a Luis Gutiérrez. El tercer sitio fue para Mateo Zavala, quien derrotó 25-17 a Sofía Laureano.

      En Máster Dobles con Ventaja, la pareja de Cristian Maldonado y Alejandro Ramírez conquistó el primer lugar al superar 25-23 a Jorge Hernández y José Juan Pérez. Gabriel Morado y Miguel Lomelí terminaron terceros después de vencer 25-15 a Carlos Galina y Raúl Medellín.

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      Por su parte, en Abierta Dobles con Ventaja, Andrés Trejo y José Miramontes se quedaron con el título al derrotar 25-22 a Juan Carlos Castillo y Cristian Maldonado. Santiago Castillo y Danna Paola Hernández ocuparon el tercer puesto tras imponerse 25-23 a Santiago Hernández y Luis Gutiérrez.

      La premiación estuvo encabezada por Juan Pablo Lara Rubio, presidente del H. Consejo del CDPV, y Alberto Castillo Tovar, secretario del organismo, además de patrocinadores e impulsores del racquetbol. La actividad de la disciplina continuará en San Luis Potosí con tres torneos avalados por la Asociación Potosina de Racquetbol (APR): la exhibición LPRT del 30 de septiembre al 4 de octubre en La Loma, el Torneo de la Raza del 20 al 24 de octubre en Punto Verde y el San Luis Open, del 11 al 15 de noviembre en el Club Deportivo Potosino.

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