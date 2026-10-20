logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Surgen campeones en la Copa Charcas

Por Romario Ventura

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
A
Surgen campeones en la Copa Charcas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con un vistoso desfile por las principales calles del municipio, acompañado de bastoneras y banda de música, arrancó la Copa de Basquetbol Charcas 2026, torneo que reunió a más de 40 equipos de distintos municipios de San Luis Potosí e incluso del estado de Guanajuato. La delegación deportiva partió de la plaza principal rumbo a la cancha del Parque, donde se celebró la ceremonia inaugural de una competencia que, tras 102 partidos disputados en cinco canchas, definió a los mejores conjuntos de las categorías infantiles y juveniles.

      La inauguración contó con la presencia del basquetbolista potosino Arim Solares como invitado especial, acompañado por Estrella Ibarra, reina de la Feria de Charcas; el LEF Carlos Aarón Castañeda Martínez y el maestro Juan Mario Hernández Rodríguez, organizadores del evento, además de los patrocinadores Jairo Morales y Susana Rodríguez Villela. Durante la ceremonia se realizaron los Honores a la Bandera, la bienvenida estuvo a cargo de Castañeda Martínez y Hernández Rodríguez pronunció la declaratoria inaugural. También se entregó un obsequio con motivos de la minería charquense a Solares y recuerdos a los entrenadores participantes. La jornada incluyó una tabla rítmica presentada por alumnas de la Escuela Primaria Benito Juárez y el juramento deportivo de Darío Castañeda Martínez, integrante del equipo anfitrión Damburitas. Destacó la ausencia de la presidenta municipal o de algún representante del Ayuntamiento.

      En la categoría U18 Varonil, Rose Jr., de San Luis Potosí, se proclamó campeón, seguido de Patos de Cedral y Coyotes de Charcas. César "Chícharo" Aguilar, de Rose Jr., obtuvo el reconocimiento de campeón canastero. En la rama U18 Femenil, Águilas de Charcas se quedó con el primer lugar, Patos de Cedral ocupó el segundo y la Universidad Intercultural de Charcas terminó tercera; Sofía Guerrero, de Águilas, fue la máxima anotadora de la categoría.

      En la división 13-14 Varonil, Dragonz de Venado conquistó el campeonato, Guerreros de Matehuala finalizó en segundo lugar y Hormigas de San Luis Potosí completó el podio. Pedro Zamora, de Guerreros, recibió el reconocimiento de campeón canastero.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Blindarán el Libertad Financiera para el San Luis–Querétaro
        Blindarán el Libertad Financiera para el San Luis–Querétaro

        Blindarán el Libertad Financiera para el San Luis–Querétaro

        SLP

        Pulso Online

        Más de 900 elementos participarán en el operativo por el clásico de la 57.

        Joel Huiqui: Cruz Azul mantiene firme objetivo de campeonato
        Joel Huiqui: Cruz Azul mantiene firme objetivo de campeonato

        Joel Huiqui: Cruz Azul mantiene firme objetivo de campeonato

        SLP

        El Universal

        La solidez defensiva y la identidad de juego son claves para que Cruz Azul aspire al bicampeonato

        FIFA enfrenta exigencia de UEFA para revelar plan Infantino antes de noviembre
        FIFA enfrenta exigencia de UEFA para revelar plan Infantino antes de noviembre

        FIFA enfrenta exigencia de UEFA para revelar plan Infantino antes de noviembre

        SLP

        AP

        La disputa entre UEFA y FIFA se intensifica a pocos meses de la elección presidencial.

        ¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego Guardians vs. Rays?
        ¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego Guardians vs. Rays?

        ¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego Guardians vs. Rays?

        SLP

        El Universal

        Cleveland debe ganar para forzar un séptimo encuentro decisivo