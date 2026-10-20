Surgen campeones en la Copa Charcas

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Con un vistoso desfile por las principales calles del municipio, acompañado de bastoneras y banda de música, arrancó la Copa de Basquetbol Charcas 2026, torneo que reunió a más de 40 equipos de distintos municipios de San Luis Potosí e incluso del estado de Guanajuato. La delegación deportiva partió de la plaza principal rumbo a la cancha del Parque, donde se celebró la ceremonia inaugural de una competencia que, tras 102 partidos disputados en cinco canchas, definió a los mejores conjuntos de las categorías infantiles y juveniles.

La inauguración contó con la presencia del basquetbolista potosino Arim Solares como invitado especial, acompañado por Estrella Ibarra, reina de la Feria de Charcas; el LEF Carlos Aarón Castañeda Martínez y el maestro Juan Mario Hernández Rodríguez, organizadores del evento, además de los patrocinadores Jairo Morales y Susana Rodríguez Villela. Durante la ceremonia se realizaron los Honores a la Bandera, la bienvenida estuvo a cargo de Castañeda Martínez y Hernández Rodríguez pronunció la declaratoria inaugural. También se entregó un obsequio con motivos de la minería charquense a Solares y recuerdos a los entrenadores participantes. La jornada incluyó una tabla rítmica presentada por alumnas de la Escuela Primaria Benito Juárez y el juramento deportivo de Darío Castañeda Martínez, integrante del equipo anfitrión Damburitas. Destacó la ausencia de la presidenta municipal o de algún representante del Ayuntamiento.

En la categoría U18 Varonil, Rose Jr., de San Luis Potosí, se proclamó campeón, seguido de Patos de Cedral y Coyotes de Charcas. César "Chícharo" Aguilar, de Rose Jr., obtuvo el reconocimiento de campeón canastero. En la rama U18 Femenil, Águilas de Charcas se quedó con el primer lugar, Patos de Cedral ocupó el segundo y la Universidad Intercultural de Charcas terminó tercera; Sofía Guerrero, de Águilas, fue la máxima anotadora de la categoría.

En la división 13-14 Varonil, Dragonz de Venado conquistó el campeonato, Guerreros de Matehuala finalizó en segundo lugar y Hormigas de San Luis Potosí completó el podio. Pedro Zamora, de Guerreros, recibió el reconocimiento de campeón canastero.

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