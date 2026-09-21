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Surgen ganadores de la lid DAPSA

Por Romario Ventura

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Surgen ganadores de la lid DAPSA
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      La Plaza de los Fundadores fue escenario de la quinta edición de la Carrera Atlética "DAPSA La Moderna", competencia que reunió a cerca de mil 500 participantes en las distancias de 5 y 10 kilómetros por diferentes calles del primer cuadro de la ciudad.

      La jornada comenzó a las 8:00 horas con la salida de los atletas con discapacidad, luego de un emotivo homenaje en memoria del corredor José Cruz Rodríguez Zapata, participante habitual de esta competencia. Sus familiares recibieron una playera conmemorativa como reconocimiento a su trayectoria y vínculo con el evento.

      Posteriormente se realizó el protocolo de apertura y se dio el banderazo de salida al contingente general, que recorrió los circuitos establecidos antes de regresar a la zona de meta, donde los participantes fueron recibidos con actividades y atenciones de las distintas firmas patrocinadoras.

      En los 5 kilómetros General Femenil, el triunfo fue para Esmeralda Ramos con tiempo de 19:26, seguida por América Renata Morales con 19:59 y Andrea Guadalupe Ramírez con 21:58. En la rama varonil, Jorge Iván Ramos Torres se llevó el primer lugar con 16:02, Arturo Israel Reyna fue segundo con 16:36 y Ángel Arturo Vásquez Rodríguez tercero con 16:52.

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      En los 10 kilómetros General Femenil, Reyna Mota López conquistó la primera posición con 37:05, mientras que Aidé Laura Hernández registró 38:49 e Imelda Pérez Yépez terminó tercera con 42:47. En la rama varonil, José Andrés Leija Blanco ganó con 30:08, seguido muy de cerca por Kalid Galván Amaya con 30:19 y Luis Fernando Almazán Paulin con 32:35.

      Dentro de la categoría de colaboradores en 5 kilómetros, Rosa García Moctezuma obtuvo el primer lugar femenil con 37:31 y Erick Patricio Soria Cruz se impuso en varonil con 27:06, completando una jornada que combinó competencia atlética, convivencia y reconocimiento a la comunidad corredora.

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