Surgen ganadores del Medio Maratón de la UASLP

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Ante una auténtica marea blanca en la Plaza de Fundadores, en punto de las 06:30 horas se dio el silbatazo inicial de la carrera atlética de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, frente al histórico Edificio Central. Más de 15 mil corredores participaron en las distancias de 21, 10 y 5 kilómetros, recorriendo las calles de la capital potosina mientras la ciudad comenzaba a despertar.

Uno de los momentos más esperados para los participantes llegó al cruzar la meta, donde recibieron la medalla conmemorativa con el escudo de la UASLP. Más allá de los resultados deportivos, la presea representó el recuerdo de una jornada en la que se mezclaron el esfuerzo, los abrazos, las fotografías y la satisfacción de completar cada una de las distancias.

En los 21 kilómetros, Johana Mares Frías ganó la categoría General Universitario Femenil con 1:30:41, seguida de Zyanya del Carmen Sánchez Sandoval con 1:34:36 y Blanca Vanessa Ledesma Guzmán con 1:34:50. En Libre Femenil, Beatrice Gesabwa Kemunto se llevó la victoria con 1:20:34, mientras Argentina Valdepeñas fue segunda con 1:22:27 y Yahaira Martínez Martínez tercera con 1:29:01.

Dentro de la rama varonil de 21K, Alejandro Emmanuel Hernández conquistó la categoría General Universitaria con tiempo de 1:12:19, por delante de Ricardo Yahir Amador Rodríguez, quien registró 1:12:31, y Ubaldo Iván Blanco Covarrubias con 1:13:09. En la categoría General Varonil, Ayrton Daniel Ledesma Fuentes fue el ganador con 1:08:17, seguido de Kalid Galván Amaya con 1:09:06 y José Andrés Leija Blanco con 1:09:26.

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En la distancia de 10 kilómetros, Kelly de Blas Hernández dominó el General Universitario Femenil con 46:17, acompañada en el podio por María del Rocío García, con 47:21, y Nohemí Angélica Rojas, con 47:53. En Libre Femenil, Paula Vaquera Cervantes ganó con 36:50. En varonil universitario, José Adrián Ramos Rosas fue primero con 35:43.