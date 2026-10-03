Tendrán los Cowboys en Porter Jr. un esquinero élite

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PITTSBURGH.- Joey Porter Jr. pasó las últimas tres temporadas convirtiéndose exactamente en quien esperaban los Steelers de Pittsburgh cuando lo reclutaron: un esquinero emergente de élite capaz de anular a los creadores más dinámicos de jugadas en una conferencia repleta de quarterbacks de primer nivel y donde escasean los defensivos grandes y duros por las bandas.

Cuando Porter, de 1,88 metros, comenzó el último año de su contrato de novato, ambas partes suponían que se concretaría un nuevo acuerdo antes de que comenzara la temporada 2026.

A principios de junio, en el inicio del minicampamento obligatorio, Porter estaba de pie bajo el sol afuera de las instalaciones del equipo y pareció animado al hablar de lo que parecía una eventualidad.

Cuando le preguntaron si se consideraba uno de los mejores esquineros de la liga y si era importante para él recibir un pago acorde con eso, Porter no dudó.

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"Creo que he sido un tipo de élite desde que estoy en esta liga", afirmó Porter, quien no permitió un pase de touchdown en 2024 ni en 2025. "Y me alegra que esté recibiendo el respeto que siento que se me debe".

Ese "respeto", al menos en la versión de Porter, nunca se materializó por parte del equipo para el que alguna vez trabajó como recogepelotas. Mientras los Steelers cerraban acuerdo tras acuerdo con compañeros de la generación del draft de 2023 de Porter —desde Nick Herbig hasta Darnell Washington y Keeanu Benton—, las conversaciones entre los representantes del esquinero y el gerente general de Pittsburgh Omar Khan se estancaron.

A medida que se acercaba el partido inaugural, Porter admitió que era difícil sacar las emociones de la ecuación. Una ausencia de una semana por una lesión de espalda cuya gravedad, en el mejor de los casos, era incierta, se convirtió en dos, luego tres y después cuatro cuando Porter salió de la práctica el miércoles y el equipo lo descartó.

Unas horas después, fue traspasado a Dallas. Horas más tarde, la secundaria de Pittsburgh flaqueó en momentos cruciales en una derrota por 27-24 ante Cleveland, que dejó a los Steelers con marca de 2-2.

"Nunca tuve realmente la oportunidad de entrenar a Joey", dijo después el entrenador de primer año Mike McCarthy. "Obviamente hizo algunas cosas grandiosas aquí".

Al parecer, no lo suficiente como para que los Steelers le pagaran a Porter el dinero que buscaba, una decisión algo curiosa si se considera lo valiosos que son los jugadores con el conjunto único de habilidades de Porter.