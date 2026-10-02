Tercera victoria al hilo de Browns

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Washington.- Los Cleveland Browns sumaron este jueves su tercera victoria consecutiva al imponerse en casa por 27-24 a los Pittsburgh Steelers gracias a otra actuación correcta de su mariscal de campo, Deshaun Watson, y al acierto pateando de Andre Szmyt en el último tramo.

Cleveland tuvo que volver a remontar de inicio eso sí, y además perdió mediado el primer cuarto al bloqueador defensivo Mason Graham, que se lastimó la pierna derecha.

Poco después Pittsburgh (2-2) logró su primer ´touchdown´ cuando Roman Wilson recibió en corto de Aaron Rodgers y trazó una diagonal de 12 yardas.

Los Browns (3-1) dejaron escapar después una situación favorable cuando Jared Verse invadió la zona neutral y dio cinco yardas de oxígeno a los Steelers, que debían iniciar desde su propia yarda 1.

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Se resarcirían al inicio del segundo cuarto cuando Jaleel McLaughlin arrancó por el costado derecho y logró coronar con un ´touchdown´ una gran carrera de 28 yardas.

El empuje de los de Ohio persistió y Quinshon Judkins anotó con una carrera interior desde la yarda 2 de Pittsburgh.

Deshaun Watson, que está cuajando un buen arranque tras una pretemporada muy cuestionada, culminaría después una buena serie ofensiva con un pase de dos yardas para que Harold Fannin Jr. lograra un ´touchdown´, lo que acabaría permitiendo a los Browns sumar en el segundo cuarto un parcial de 21-0. Los Steelers recortaron entonces distancia con un gol de campo de 31 yardas de Chris Boswell que dejó el electrónico en 21-10 al descanso.

Tras un tercer cuarto sin anotaciones, Aaron Rodgers logró aprovechar un buen bloqueo para tirar un pase de 21 yardas que Darnell Washington recibió en la zona de anotación para recortar a 5 la diferencia con Cleveland con 10 minutos restando en el crono.

Andre Szmyt respondió con un gol de campo de 44 yardas que volvió a ampliar la distancia y dejaba el marcador en 24-16.

Con el crono en 1:46 el veterano Rodgers volvió a aparecer para ponerle el balón desde la yarda 16 de Cleveland a Freiermuth, que anotó touchdown. El propio mariscal de campo logró a continuación la conversión de dos puntos adicional e igualó las cosas.

La réplica la volvió a dar Szmyt a 15 segundos del final, transformando un gol de campo de 56 yardas que le dio a Cleveland la victoria por 27-24.

El mariscal de campo de los Browns, Deshaun Watson, completó 24 de 33 pases para 268 yardas, un ´touchdown´ y una intercepción, mientras que Aaron Rodgers, de los Steelers, completó 22 de 40 pases para 299 yardas, tres ´touchdowns´ y dos intercepciones.