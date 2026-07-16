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Thomas Meunier se une al Sunderland

Se incorpora al equipo de cara a la primera campaña europea

Por AP

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Thomas Meunier se une al Sunderland
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      LONDRES.- El veterano del Mundial Thomas Meunier se unió al Sunderland el miércoles, de cara a la primera campaña europea del club inglés en 53 años.

      El defensor belga de 34 años era agente libre tras disputar su tercer Mundial consecutivo. Su contrato con el Lille expiró durante el torneo.

      El Sunderland informó que Meunier, quien anteriormente jugó para el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund, firmó un contrato por dos años.

      El Sunderland, que había ascendido antes de la campaña anterior, estaba pronosticado para descender inmediatamente, pero terminó séptimo para clasificarse a la Liga Europa. El Sunderland disputó por última vez la Recopa de Europa en 1973, tras un histórico título de la Copa FA como equipo de segunda división.

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      Los jugadores del Sunderland trasladaron su buen momento al Mundial, con el capitán Granit Xhaka destacando con Suiza, Brian Brobbey anotando tres goles con Países Bajos y Wilson Isidor marcando para Haití.

      Meunier es el tercer jugador belga en incorporarse a un nuevo club desde la derrota ante España en cuartos de final del Mundial el viernes pasado. Youri Tielemans se trasladó al Manchester United procedente del Aston Villa y Leandro Trossard dejó el Arsenal para fichar por el Besiktas.

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