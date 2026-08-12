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Tigres aún aspira a cuartos de final

Los Felinos vencen a Whitecaps en penales y consiguen el punto extra

Por EFE

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Tigres aún aspira a cuartos de final
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      Monterrey.- Los Tigres UANL igualaron este martes 1-1 con Vancouver Whitecaps en tiempo regular, pero vencieron en penaltis 5-4, con lo que mantuvieron sus aspiraciones para avanzar a cuartos de final de la Leagues Cup.

      El uruguayo Rodrigo Aguirre anotó por Tigres en el tiempo regular, igualó Emmanuel Sabbi.

      Tigres llegó a seis puntos, es cuarto lugar del grupo de los equipos de la liga mx, en el límite de los que avanzan, pero deberá esperar que Toluca y Monterrey no sumen en esta tercera jornada para llegar a cuartos de final.

      Los felinos dominaron el primer tiempo ante un rival ya sin posibilidades de clasificar, que prefirió dar descanso a varios titulares, entre ellos a su estrella, el alemán Thomas Müller.

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      Al minuto 19, Tigres abrió el marcador en un contragolpe en el que el argentino Juan Brunetta filtró desde atrás de medio campo un balón a la escapada de Rodrigo Aguirre, quien controló el esférico, entró al área y disparó cruzado para vencer al guardameta Isaac Boehmer.

      En la segunda mitad Vancouver empató al 79 por conducto de Emmanuel Sabbi; lo hizo en un centro pasado que recibió el camiseta número 11 para fusilar al argentino Nahuel Guzmán. Diego Lainez y Nahuel Guzmán fueron expulsados por Tigres.

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