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Tigres superan a los Guardianes

Kevin McGonigle impulsa 3 carreras y Detroit gana su primer juego contra Cleveland

Por AP

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Tigres superan a los Guardianes
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      DETROIT.- Kevin McGonigle impulsó tres carreras, Drew Anderson lanzó pelota de una anotación en cuatro entradas durante su cuarta apertura del año, y los Tigres de Detroit se impusieron el martes 6-4 sobre los Guardianes de Cleveland.

      Detroit ganó su primer juego contra Cleveland después de un inicio de 0-6 y de una barrida de cuatro juegos en mayo además de perder ambos encuentros de una serie en junio.

      Aun así, los Tigres están 1 1/2 juegos por delante de los Guardianes en la Central de la Liga Americana.

      Anderson permitió cuatro hits como abridor, ponchó a cuatro y dio dos bases por bolas. Jacob Waguespack (1-1) lanzó dos innings de relevo sin permitir carreras para acreditarse 

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      la victoria.

      Spencer Torkelson impulsó la primera carrera del juego con un doble en la segunda entrada, pero el 13er jonrón del año de Chase DeLauter empató el juego en la tercera. Conectó una curva baja y adentro de Anderson y la envió a 424 pies por encima de la barda entre el jardín derecho y el central.

      McGonigle conectó un doble de dos carreras en la quinta entrada, que puso a los Tigres al frente de manera definitiva, y el venezolano Gleyber Torres añadió una más con un sencillo impulsor.

      El dominicano José Ramírez bateó un rodado que permitió que Steven Kwan anotara en la séptima para acercar a los Guardianes a 4-2, pero los Tigres anotaron dos en la parte baja para ampliar su ventaja.

      El boricua Javier Báez anotó después de robarse la tercera y de que el tiro se le escapó a Ramírez.

      Kenley Jansen consiguió su 14º salvamento, aunque permitió una carrera en la novena.

      Tanner Bibee (4-12) trabajó 6 1/3 entradas por Cleveland y permitió cuatro carreras con cinco hits, además de ponchar a cuatro.

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