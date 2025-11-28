Tigres va por la hazaña en el Universitario tras el 3-0 de Xolos
La escuadra felina necesita ganar por tres goles para forzar el global y seguir con vida
Tras un golpe de autoridad por parte de los Xolos de Tijuana en el partido de "ida" de los Cuartos de Final de la Liga MX, los Tigres deberán dar todo de sí para continuar en el Apertura 2025.
La noche del pasado miércoles, los Fronterizos vencieron 3-0 a los de la Sultana del Norte con goles protagonizados por Kevin Castañeda (27'), Mourad Daoudi (24') y Gilberto Mora al minuto 71, los cuales les otorgaron una clara ventaja para pasar a la siguiente ronda del torneo y que no dejarán ir fácilmente.
Los dirigidos por Guido Pizarro, que ahora jugarán con el beneficio de la localía necesitan ganar por al menos 3 goles de diferencia; de tal forma que empatarían el marcador global consiguiendo el pase a la siguiente fase, una tarea compleja, más no imposible; van por todo o nada.
El duelo decisivo, que tendrá sede en el estadio Universitario, se disputará en punto de las 21:10 horas y se podrá sintonizar por el Canal 7, Fox y Caliente TV
